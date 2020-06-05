Народный депутат Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев раскритиковал провал голосования в комитете Верховной Рады по постановлению о подаче воды в аннексированный Крым, сообщает Крым.Реалии.

«Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается – давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал, что там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Мустафа Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что на полуострове достаточно воды для населения.

«Питьевой воды достаточно – было, есть и будет. Дело в том, что вода в значительной мере потребляется на производственные цели, в том числе на военные базы россиян. Подавать эту днепровскую воду нет никакого резона. Доводы о том, что там наши граждане – ничего подобного. Действительно те, которые считают себя гражданами Украины, они все говорят: «Ни в коем случае ни воды, ни электричества не подавайте». Это граждане Украины. А те, которые с российскими настроениями, флагами и паспортами, они, конечно же, хотели бы получить (воду. – Ред.)», – считает Джемилев.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, все гуманитарные, правовые и социальные вопросы – это «проблема страны-оккупанта, никак не страны, территорию которой оккупировали».

Депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко в комментарии Крым.Реалии объяснил, почему проголосовал против постановления, в котором шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации.

«Мы читаем все документы, которые выходят из Верховной Рады и Кабмина, и никаких попыток (возобновить подачу воды – КР) я точно не видел, нет проекта на ремонт этого канала. Коллеги решили немного попиариться на этой теме. Я считаю, что свою позицию Украина четко показала. Депутаты Верховной Рады, конкретно нашего комитета, свою позицию высказали и поднимать ее через официальное постановление не видим смысла. Поэтому я был против, и мои коллеги меня поддержали», – заявил народный депутат.

Руслан Горбенко также рассказал о мотивах своего голосования.

«Мне не понравилось, что моя коллега (депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская) высказалась, что кто-то в правительстве, кто-то из депутатов «Слуги народа» говорит, что планируется подача воды. На просьбу назвать хоть одну фамилию – мы, весь комитет, ответа не получили. Поэтому я исключительно из-за этого пошел на крайнюю меру, проголосовал против этого постановления», – говорит Горбенко.

Коллега Руслана Горбенко по фракции, народный депутат Нелли Яковлева утверждает, что увидела в постановлении некорректную формулировку и политический аспект. Поэтому, по ее словам, решила воздержаться от принятия постановления, в котором шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации.

«Там есть первый юридический нюанс, касающийся якобы потребности, но эта формулировка не совсем корректна в юридическом поле. Второй политический аспект – это то, что касается призывов к восстановлению водоснабжения. На самом деле ни одного примера призывов, к сожалению, не было приведено. Действительно, было одно неосторожное высказывание должностного лица, однако сразу после этого последовала позиция президента, главы офиса, ряда народных депутатов, где было четко сказано, что на сегодняшний день вопрос восстановления водоснабжения в Крым не является актуальным, вообще не рассматривается и не обсуждается. Возможность подачи водоснабжения появится только после территориальной целостности Украины», – подчеркнула народный депутат.

Накануне комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий не смог принять постановление, в котором шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации.

«За» постановление проголосовали четыре члена комитета: Мустафа Джемилев, Дмитрий Лубинец, Рустем Умеров и Ахтем Чийгоз. Против были Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Руслан Горбенко, Александр Копыленко. Воздержались шестеро: Константин Косай, Алексей Кузнецов, Тарас Тарасенко, Максим Ткаченко, Нелли Яковлева и Сергей Манзий.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.