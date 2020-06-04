Открытие уголовного дела против лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» стало реакцией их политических оппонентов в Украине на мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ в Раде Вадим Рабинович, информирует своих читателей Russland.news.

Издание сообщает, что Киевский районный суд обязал Генпрокуратуру начать судебное разбирательство по делу об «измене» должностных лиц «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Дело затронуло группу депутатов, которые разговаривали с российским руководством в марте этого года. И Рабинович, и председатель Политического совета партии Виктор Медведчук были в составе делегации, которая обсуждала инициативу Парламентского измерения "нормандского формата" в Москве», – напоминает Russland.news.

Оппозиция, пишет интернет-ресурс, будет продолжать искать пути урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе через Парламентское измерение в «нормандском формате».

«Те, кто возбуждает уголовное дело, получат еще больше материала. Мы планируем большую встречу партии «Единая Россия» и нашей партии, и на парламентском уровне мы будем искать пути достижения мира», – заявил Рабинович.

Russland.news напомнило своим читателям, что в марте 2020 года члены партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняли участие в пленарных заседаниях российской Думы. Спикер Вячеслав Володин встретился с Виктором Медведчуком, председателем Политического совета партии. Кроме того, Володин и Медведчук обсудили с президентом России Путиным вопрос создания парламентской группы в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Ранее в пресс-службе партии сообщили, что 23 мая неонацисты совершили нападение на офис «Оппозиционной платформы – За жизнь».