У власти отсутствует политическая воля для мирного урегулирования и возвращения Донбасса в Украину, поэтому Минские соглашения и не реализуются. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Нарушение режима прекращения огня, несмотря на то, что были достигнуты многочисленные договоренности, продолжается. Если анализировать данные за последнюю неделю, сопоставляя их с данными за предыдущую, надо сказать, что в среднем в день происходит 177 взрывов (по данным СММ ОБСЕ). Вдумайтесь в эту цифру!» – подчеркнул политик.

Медведчук также указал на то, что инициатором ведения огня в большинстве случаев был Киев.

«Участки, оборудованные видеорежимом, установленным СММ ОБСЕ, фиксировали, что инициатором огня по большей части была украинская сторона. По итогам недели с 22 по 28 мая 18 обстрелов были инициированы со стороны вооруженных формирований Донецка и Луганска, то есть неконтролируемых территорий, 28 – со стороны Вооруженных сил Украины», – проинформировал народный депутат.

Политик также обратил внимание на то, что из-за отсутствия у власти политической воли реализация Минских соглашений в целом находится на нулевой отметке.

«Вот вам ситуация по нарушению режима прекращения огня с двух сторон, вот вам вопрос реализации в целом Минских соглашений, которые находятся на нулевой отметке из-за отсутствия у власти политической воли по мирному урегулированию и по вопросам возвращения Донбасса в Украину», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук отметил, что позиция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» по Донбассу и по мирному урегулированию остается прежней. «Надо выполнять Минские соглашения, надо вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, по поводу чего категорически отрицательно высказывается сегодняшняя киевская власть. Это – стратегическая ошибка, и это означает, что вопрос не будет доведен до завершения. То есть мирного урегулирования как такового не будет, и причина заключается в том, что нет политической воли к миру. А есть поиск путей, которые ни к чему не приведут», – подчеркнул политик, добавив, что украинская власть обязана наладить прямой диалог с Донецком и Луганском.