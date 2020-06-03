Еще никогда за получение кредита от Международного валютного фонда Украине не приходилось платить такую высокую, несоразмерную цену, как при нынешней власти. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Это не первый меморандум, который заключается Украиной с МВФ. Но такой огромной, несоразмерной цены за получение кредита в истории отношений между Украиной и фондом никогда не было», – отметил парламентарий.

Политик напомнил, что речь идет о кредите в $5 млрд, первый транш которого должен составить $1,9 млрд после утверждения меморандума.

«Начнем с того, что МВФ в одностороннем порядке поменял статус этого кредита ‒ с программы EFF, когда деньги даются в виде кредитов на структурные экономические преобразования, на stand-by, когда деньги даются на пополнение дефицита бюджета и на средства, которые поступают в золотовалютный резерв. Пополнение дефицита бюджета будет означать, что мы просто будем платить долги МВФ из тех $1,9 млрд, которые получим», – объяснил Медведчук.

Парламентарий сообщил, что для того, чтобы получить остальные $3,1 млрд, Украине необходимо выполнить ряд циничных условий МВФ.

«"Нафтогаз" надо вывести из подчинения правительства, им будут полностью управлять представители других государств. Необходимо до конца года законодательно закрепить то, чтобы в НАБУ имела место прослушка. Другими словами – снятие информации с каналов связи, которые есть сегодня лишь у СБУ. Это поручение Госдепа. Чтобы знать все, что происходит сегодня в аппарате высшего государственного управления Украины, чтобы держать на крючке наших чиновников всех рангов. Подобные требования ничего общего с установлением справедливости или борьбой с коррупцией не имеют», – разъяснил Виктор Медведчук.

Кроме того, по словам нардепа, МВФ требует максимального ограничения внутренних заимствований.

«О чем идет речь? Например, государство привлекает средства наших граждан, и обязательства перед гражданами ‒ это только проценты под полученные деньги, которые должны выплачиваться гражданам. А внешние займы, такие как сейчас, – это "хотелки" МВФ, которые выгодны фонду Сороса и международным ростовщикам, безусловно, в первую очередь МВФ. Поэтому они хотят обеспечить полную зависимость государства и государственной власти от МВФ», – продолжил Виктор Медведчук.

Помимо этого, напомнил парламентарий, МВФ требует, чтобы членов Высшего совета правосудия назначали только после заключения международных экспертов, то есть хочет взять под контроль всю судебную власть в Украине.

«Рыночные цены установить на газ, а это означает, что тарифы на газ для населения вырастут однозначно. Сделать рыночные цены на тепло. Приведу такой пример: стоимость тепла для населения повысилась с 2013 по 2020 год на 1225%. Можете себе представить, если сегодня рыночные цены на тепло для населения будут введены по требованию МВФ», – отметил Медведчук.

Кроме того, подчеркнул народный депутат, Международный валютный фонд требует проведения жесткой бюджетно-налоговой реформы, а это будет означать увеличение налогов.

«Продолжить преступную реформу Супрун, которая ведет к уничтожению не только здоровья, но и в целом граждан Украины. Провести так называемую реформу образования, сократить школы, в первую очередь в сельской местности, уволить учителей. Это все, что они называют "реформой образования" в Украине. Международным ростовщикам и МВФ не нужны образованные, всесторонне развитые граждане – им нужны рабы. Поэтому подобные "хотелки" МВФ недопустимы. Президент Украины должен сделать все, чтобы такой меморандум не был подписан. Это реальная угроза национальному суверенитету и независимости нашей страны», – подытожил Виктор Медведчук.