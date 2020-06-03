Нападение на штаб-квартиру Медведчука не связано со скандалов вокруг записей разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко. Такое мнение выразил политолог Евгений Ерещенко.

Ерещенко не согласен с тем, что нападение на офис Медведчука связано со скандалом из-за записей разговоров Байдена-Порошенко. Об этом он написал в комментарии к посту журналиста Юрия Лукашина, который высказал мнение, что есть связь между нападением и записями переговоров вице-президента США и президента Украины.

На самом деле, атака радикалов на штаб-квартиру Виктора Медведчука - это месть со стороны Соединенных Штатов за то, что оппозиционный политик инициировал скандал вокруг биолабораторий Пентагона, в который вовлечены и Соединенные Штаты, и Украина, и Китай.

«Нападение на штаб-квартиру Медведчука совершили после того как история с биолабораториями Пентагона стала для США большой проблемой. Потому что Китай официально возмутился и потребовал закрыть», - раскрыл политолог подноготную атаки на штаб-квартиру оппозиционного политика и главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

По словам Ерещенко четко видна последовательность событий, когда атака на штаб-квартиру Медведчука произошла после того, как оппозиционный политик инициировал скандал вокруг биолабораторий Пентагона, работающих на территории Украины.

«Четко видна простая последовательность: запрос Медведчука-Кузьмина - ответ посольства США, признавшего факт и опубликовавшего список лабораторий - выход скандала на международный уровень - нервная реакция куратора Европы и Евразии Джорджа Кента из Госдепартамента - нападение на штаб-квартиру Медведчука», - аргументировал свое мнение политолог.

По аналогии со знаменитой фразой «Ищите женщину!», Ерещенко предлагает «Ищите биолаборатории!».

«Как там говорится? Ищите женщину? Так вот здесь «Ищите биолаборатории!» - написал он.

По словам Ерещенко, так США пытаются мстить Медведчуку за то, что он нанес урон интересам Соединенных Штатов на мировой арене.

«И сразу все становится понятно. Штаты мстят тому, кто навредил их интересам на мировом уровне", - пояснил политолог Евгений Ерещенко.

23 мая группа радикалов из «Национального корпуса» напали на штаб-квартиру Виктора Медведчука в Киеве.

Радикалы забросали офис политика петардами и дымовыми шашками, а также жгли файеры. Затем один из очевидцев сообщил, что во дворе здания, где находится офис оппозиционного политика, прозвучал взрыв и выложил видео, где улица затянута черным дымом.