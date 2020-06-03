У президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для восстановления мира на Донбассе.

Об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.



«Вы знаете, решения не сложные, особенно при том уровне доверия, которое было оказано ему населением, гражданами Украины, когда 73% проголосовали за него. Они проголосовали за него, я почему-то уверен, в первую очередь потому, что эти люди в первую очередь и в основную хотели мира. Более того, вы помните о том, что юго-восток голосовал во автором туре 88-89% за кандидата в президенты Зеленского? А там главная проблема, решение которой необходимо со стороны власти, - это мирное урегулирование», - отметил Медведчук.

Оппозиционный политик напомнил о парижском коммюнике, принятом после парижского саммита в декабре прошлого года.

«То, что было в сентябре 14-го, в феврале 15-го - тогда это подписывалось и утверждалось - подписывалось по поручению Порошенко, а подписывалось и утверждалось самим Порошенко, а потом было утверждено резолюцией Совета безопасности ООН. А девятого декабря в Париже он же подписал, он согласовал это коммюнике. А что сказано в коммюнике? О том, что стороны признают Минские соглашения, и перечисляют: 5, 19 сентября 14 года, 12 февраля 15 года, - и считают, что они должны быть полностью, цитирую, имплементированы. То есть, все Минские соглашения имплементированы. Это политическая часть соглашений, а именно - закон о выборах, закон об амнистии, закон о статусе и изменениях в Конституцию об особом статусе», - указал народный депутат.

По словам Виктора Медведчука, Зеленский при этом не сделал ничего, поскольку у него нет на то политической воли.

«Что сделал господин Зеленский? Абсолютно ничего. Я это утверждаю, и вы не хуже меня это знаете. Почему он этого не сделал, возвращаясь к тому, с чего я начал, с учетом его высокого уровня доверия? Не сделал, потому что у него нет политической воли на установление мира. Вопрос: почему нет политической воли? Или он этого сознательно не хочет, или он чего-то или кого-то боится. В любом случае, и в первом, и во автором варианте Минские соглашения не выполняются ни в одной из ...частей, потому что можно говорит об обменах, и это положительный факт, более того, обмены должны происходить, но это ничего общего не имеет с мирным урегулированием на Донбассе. И поэтому, когда он говорит: «очень не хотелось бы, - опять-таки, на той же пресс-конференции, - возвращаться к варианту Б или С, мы тут еще посмотрим, я дал время для мирного урегулирования, а потом будут альтернативы». Я могу сказать со знанием дела: я не знаю ни плана Б, ни плана С, но хорошо знаю ситуацию на Донбассе, на украинском Донбассе, и хорошо знаю отношение тех сторон, и отношение России к этой проблеме. Так вот, я могу сказать: к огромному моему сожалению и к огромному сожалению нормальных людей в Украине, если не будут выполнены Минские соглашения, альтернативой им будет потеря Донбасса для Украины», - резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что власть не сможет провести выборы на Донбассе вместе с местными выборами по всей стране.