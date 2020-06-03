Идея власти привлечь к переговорам по Донбассу «знаковые фигуры» из числа переселенцев ни к чему не приведет, она только отвлекает внимание от выполнения Минских соглашений. Такое мнение в кулуарах Верховной Рады озвучил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«В Минских соглашениях нет того, чего хочет сегодня украинская власть, в том числе и господин Ермак, который излагает подобную идею, что переселенцы ‒ представители Донбасса, живущие в Киеве, то есть на контролируемой территории, ‒ будут представлять Донбасс с той стороны. Во-первых, на это не согласятся представители Донецка и Луганска. Их неоднократные заявления говорят о том, что это является неприемлемым», – объяснил политик.

Кроме того, напомнил Медведчук, в Минских соглашениях нет ничего, что могло бы толковаться в пользу подобной идеи.

«Хотя бы потому, что все Минские соглашения (а их было три ‒ Минский меморандум 2014 года, протокол 2019-го и Минские соглашения от 12 февраля 2015 года) с той стороны подписывались теми, кто являлся руководителями непризнанных территориальных объединений. Поэтому если те стороны на это не пойдут, то, естественно, никто другой представлять интересы Донбасса не будет. Эту идею я отношу к числу тех, которые отвлекают внимание от выполнения Минских соглашений», – отметил парламентарий.

Нардеп уверен, что привлечения переселенцев к переговорному процессу по Донбассу не произойдет.

«Думаю, этого не будет. По тем причинам, что я перечислил. Даже если переселенцы, или, как упоминают о них представители власти, «знаковые фигуры с Донбасса», будут выступать как переговорщики со стороны неконтролируемых территорий, то договоренности никто не сможет реализовать. Потому что реализовывать их надо через тех, кто реально управляет там, кто реально может принимать решения, а значит, реально с этими людьми можно договориться о мире», – заявил Виктор Медведчук.

Политик заверил, что позиция ОПЗЖ по Донбассу и мирному урегулированию остается прежней.

«Надо выполнять Минские соглашения, надо вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, по поводу чего категорически отрицательно высказывается сегодняшняя киевская власть. Это – стратегическая ошибка, и это означает, что вопрос не будет доведен до завершения. То есть мирного урегулирования как такового не будет, и причина заключается в том, что нет политической воли к миру. А есть поиск путей, которые ни к чему не приведут», – подытожил Виктор Медведчук.