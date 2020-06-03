В Европе возмущены нападением радикалов на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в центре Киева. О реакции европейских стран на события в Киеве пишут, в частности, экономический портал WNP и Белсат.

Издания сообщают, что приблизительно 20 человек были задержаны после акции протеста перед офисом народного депутата Виктора Медведчука в Киеве. Собиравшиеся зажигали файеры и бросали дымовые шашки. Перед зданием произошел взрыв и были раненые, однако полиция заявила, что во время акции взрывов «не было».

«Члены ультраправой группировки организовали акцию перед офисом одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Эта партия заявила, что в субботу в Украине отмечают День Героев», – пишут СМИ.

Издания сообщили также, что радикалы призвали Министерство юстиции обратиться в суд по поводу «государственной измены», якобы совершенной ОПЗЖ.

«Службу безопасности Украины также попросили инициировать расследование. Визиты лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» с целью переговоров с российскими властями в Москву и Санкт-Петербург следует рассматривать как государственную измену, но политическая партия продолжает свою деятельность», – цитируют европейские СМИ представителей ультраправых группировок.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщили, что 23 мая национал-радикалы совершили нападение на офис партии Киеве.

Также в партии говорят, что поджог приемной «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Полтаве – это часть кампании, направленной против народного депутата Ильи Кивы и ОПЗЖ в целом.