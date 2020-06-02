Вместо того чтобы заниматься решением важнейших социально-экономических вопросов, вопросов помощи медикам и выделения средств для сферы здравоохранения, парламент занят так называемыми реформами ‒ в законах меняют запятые, точки и абзацы. Об этом во время брифинга у Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий убежден, что происходящее сегодня в украинской политике – это очередное подтверждение того, что в Раде нет целенаправленной законодательной работы, нет тех законопроектов, которые должны быть рассмотрены.

«Сегодня Верховная Рада проголосовала за внесение в повестку дня 21 вопроса, из этих вопросов, к сожалению, только один – наш. Обратите внимание, это законопроект об ограничении заработных плат государственных служащих, министров, народных депутатов, членов наблюдательных советов 10 минимальными зарплатами, то есть до 47 000 грн. То, что было принято во время активной борьбы с коронавирусом, касалось непосредственно того, что на время карантина, плюс месяц вводятся такие ограничения. А мы хотим, чтобы такие ограничения действовали вообще», – объяснил Виктор Медведчук.

Парламентарий отметил, что, учитывая нынешние реалии, чиновники не должны получать зарплаты, превышающие 10 размеров минимальной заработной платы.

«И это должно быть обязательной нормой нашего законодательства. Посмотрим, как мы рассмотрим этот вопрос. Но мы подавали множество законопроектов, и вот пропорция: вторая фракция в парламенте имеет право только на 1 законопроект из 21 предложенного. Вот отношение власти к тому, что требует оппозиция», – разъяснил позицию ОПЗЖ и ситуацию в парламенте Медведчук.

Также нардеп проанализировал отношение нынешней власти к тому, что происходит в Украине.

«Вместо того чтобы решать социально-экономические вопросы, помогать врачам, искать и выделять деньги для сферы медицинского обслуживания, мы продолжаем вот эту «байду» – переписывание законов, так называемые реформы, когда меняются запятые, точки и абзацы. Вот все, что происходит сегодня. Или пытаемся перераспределить силы в комитетах. Но не с целью трудоустроить депутатов, а с целью получить выгоду в том или ином комитете с учетом монобольшинства и тех же бизнес-интересов», – заявил Виктор Медведчук, назвав сегодняшнюю работы Рады бесполезной и бесперспективной.

Он также предположил, что и в дальнейшем ничего не изменится.

«Думаю, что это будет продолжаться и дальше. А важные вопросы ‒ вопросы мира, вопросы отношения к МВФ и его «хотелкам», которые на сегодняшний день обнародованы в СМИ, ‒ остаются без реакции. Страна не просто попала под внешнее управление, страна превращается в колонию. Вот самый главный вывод на сегодняшний день», – подытожил Виктор Медведчук.