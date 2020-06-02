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Виктор Медведчук и Оксана Марченко являются одними из совладельцев телеканала «1+1». Так политтехнолог Михаил Чаплыга в Facebook прокомментировал сюжет канала «1+1», посвященный декларации главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Как интересно получается: вчера 1+1 выпустили целый сюжет на тему декларации Медведчука. Теперь по всему интернету хайп стоит. Все не мог понять, в чем смысл, а оказалось, что Медведчук просто и сам, по сути, является совладельцем 1+1!!!!!», - поделился откровением политтехнолог.

Чаплыга пишет, что Болвик Венчерз ЛТД из декларации Оксаны Марченко – это одна из компаний, владеющих телеканалом «1+1».

«Открываем декларацию Медведчука. В частности, раздел девятый - и находим там Болвик Венчерз ЛТД, Ларома Венчерз ЛТД и Селкоривия Венчерз ЛТД.

Все три предприятия зарегистрированы на Британских Виргинских островах и принадлежат Оксане Марченко – супруге Медведчука.

А теперь заходим на сайт «плюсов» и смотрим структуру собственности – «форму 1», утвержденную НацРадой еще в 2016-м году.

Смотрим рисунок структуры собственности «Телерадиокомпании «Студия 1+1» и, о чудо, находим там ту самую Болвик Венчерз ЛТД с тех самых Виргинских островов!», - поделился политтехнолог.

Таким образом, констатирует Чаплыга, Оксана Марченко вместе с Виктором Медведчуком являются совладельцами канала «1+1».

«Таким образом, Оксана Марченко, а значит и ее супруг Виктор Медведчук являются СОВЛАДЕЛЬЦАМИ «плюсов»! Как говорится, в нашем расследовании главное - не выйти на самих себя… :)», - иронизирует политтехнолог над «1+1».

В связи с этим, Чаплыга сравнил «1+1» с «унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла» из «Ревизора» Гоголя.

«Классика потому и классика, что всегда будет актуальной. Помните, у Гоголя в «Ревизоре» была «унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла?» Раньше много раз думал, как такое может быть?

Так вот тебе пример из жизни! Потому что «1+1» оказались в роли «вдовы, которая сама себя высекла»!- написал автор.

«С чем и поздравляю Коломойского и компанию!», - завершил свой пост Михаил Чаплыга.
ForUm

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