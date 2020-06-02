Власти не уделили должного внимания помощи врачам, которые боролись с коронавирусом. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Прайм» на телеканале 112 Украина.

«Власть непрофессионально поступала изначально и бессистемно. Состояние медицины – крайне неудовлетворительное и отрицательное. Вопросы, связанные с врачами, с медицинскими работниками, которые были на передовой борьбы с коронавирусом, не встретили того понимания и отношения власти, на которое они заслуживают в эти тяжелые времена. Вы видите, сколько медработников заболело. Вы видите средства защиты, которые предоставлялись. Вы видите то, как вообще сложилась ситуация с медицинскими препаратами, средствами защиты и многими другими вопросами, которые должны были быть мобилизованы и направлены на борьбу с коронавирусом. Этого фактически, по большому счету ничего не было», – сказал он.

Политик отметил, что власть пыталась что-то сделать – бросалась бессистемно из одной стороны в другую, принимала отрывчатые решения и так и не смогла наладить массовое тестирование.

«Потому что то количество людей, которое тестируется сегодня, не идет в сравнение ни с одной страной сегодня в мире или с большинством стран, где это происходит в десятки и сотни раз больше, чем в Украине. Поэтому мы до конца не знаем этой ситуации, как, впрочем, этого не знают во многих странах мира. Но давать оценки сегодня власти и тем более поддерживать их тезис, что они молодцы, я точно бы не стал, потому что мы еще не коснулись вопроса оценки того, что произойдет с экономикой нашей страны, что произойдет с бизнесом, что произойдет с налогами, что произойдет с восстановлением рабочих мест, что будет по результатам безработицы и падения ВВП, которое сегодня эксперты и специалисты не только Украины, но и западные, оценивают уже двузначными цифрами. Не только как наше правительство говорит, 4,8% падение ВВП по итогам года. МВФ говорит 7,7%, а многие эксперты уже говорят 10-12%. То есть пока это только ориентир, а через 4-5 месяцев мы поймем, что это. Но однозначно, это будут тяжкие последствия и для экономической, и для социальной сферы. А значит, это будут тяжкие последствия непосредственно для людей. Это отразится на их уровне жизни, на их уровне благосостояния, на их рабочих местах, пособиях, пенсиях и многом другом. На том, чем живут люди и от чего зависит уровень их жизни», – сказал политик.

Напомним, несмотря на постоянные отчеты властей о полном обеспечении медучреждений всем необходимым, безопасностью врачей до сих пор занимаются меценаты и благотворительные фонды. С начала пандемии коронавируса в Украине Оксана Марченко и Виктор Медведчук приняли десятки писем от медработников с просьбами о помощи. За личные средства они оказали помощь десяткам больниц по всей Украине. В частности, средства защиты и новое оборудование получили медучреждения Винницкой области.