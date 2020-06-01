Договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом себя исчерпал, экономический курс нужно менять. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«Сегодня, когда мы оказались вот в этой яме, ниже дна, если говорить об экономическом развитии, то правительство, которое поставлено сегодня господином Зеленским и поставлено сегодня в результате внешнего управления западными центрами, в том числе и теми организациями, которые заинтересованы в получении финансов и в обеспечении возврата долгов, а это в первую очередь МВФ и многие другие неправительственные фонды, которые работают. И которые сегодня имеют самое большое представительство, ведь не секрет, что самое большое представительство в Украине имеет не господин Зеленский - это он поставил это правительство, но он его поставил через людей, которые были представлены в фонде Сороса, которые работали на западных грантах неправительственных, то есть которые работали на те страны и на те интересы, а не на интересы Украины. И когда они говорят, что они - слуги народа, то я согласен, наверное. Вопрос только - выяснить, какого. Но точно не украинского народа. Точно не украинского», – сказал он.

Политик подчеркнул, что надо радикальным образом менять экономический курс.

«Курс, который идет при Порошенко, - он себя исчерпал. Курс, который идет в рамках зоны свободной торговли с ЕС, которая была подписана в 14-м и вступила в силу с января 2016 года, привел экономику в то состояние, которое мы ощущали последние годы. Якобы был рост 2-3-4%, но этот рост не давал ничего в вопросах благосостояния. Более того, за это время жилищно-коммунальные тарифы выросли на 600%. Были на 800, сейчас уменьшились в связи с ценами на мировых рынках на нефть, с ценами на газ. И это уменьшение прошло, но оно все равно на 600% выросло. Сегодня, на сегодняшний день, продолжается экономический кризис в мире, и он отражается на Украине, а Украина за это время не нарастила мощности, не создала инвестиционный климат», – добавил парламентарий.

Ранее Медведчук заявлял, что не видит ни одного реального основания для улучшения ситуации в Украине.