Журналист «Дойче велле» Евгений Тейзе обратился к пресс-секретарю народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Олегу Бабанину с вопросом касательно принадлежащего политику фрагмента первого в мире печатного издания – Библии Гутенберга, который указан в декларации нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

По данным пресс-службы, журналист в своем обращении задал ряд примитивных и непрофессиональных вопросов, касающихся происхождения, цены, места приобретения, даты и времени приобретения, места хранения, способа перемещения в Украину, объема, истории, информированности коллекционеров об этом фрагменте, готовности сотрудничать с учеными, происхождении, состоянии книги и т. д.

«Уже на следующий день, 29 мая, не дожидаясь ответа на поставленные вопросы, Тейзе опубликовал в «Дойче велле» статью «Ученые обратились к Медведчуку из-за Библии Гутенберга» с красноречивым подзаголовком «Молчание Медведчука как риск для науки». Мы призываем редакцию «Дойче велле» и персонально Евгения Тейзе не волноваться так сильно за науку и помнить, что она куда сильнее страдает от публикации ложных и непроверенных сведений, воинствующего дилетантизма, необоснованной спешки и погони за сенсацией», – заявляют в пресс-службе Медведчука.

Сообщается также, что Виктор Медведчук отреагировал на эту статью, заявив, что ученые, на деле занимающиеся исследованием раритетных изданий, всегда могут рассчитывать на получение любой информации о книгах, находящихся в его распоряжении, хранящихся в Украине и являющихся частью культурного, исторического и научного достояния.

Политик, подробно рассказав, каким образом он стал владельцем фрагмента Библии Гутенберга 1455 года, ответил на голословные утверждения, что среди украинских коллекционеров не было известно о наличии такой книги.

«Следует отметить, что большинство украинских антикварных коллекций не имеют научного описания, поэтому утверждать о наличии или отсутствии определенного артефакта на территории Украины невозможно. В настоящее время точно описаны книжные коллекции украинских государственных библиотек, в каталогах которых данное издание не числится. Данный экземпляр известен мировой науке и достаточно хорошо исследован, тем не менее, если уважаемым ученым, на которых Тейде ссылается в своей статье, будет необходима какая-либо дополнительная информация относительно данного фрагмента, то они могут обратиться за ней лично ко мне», – пообещал Виктор Медведчук.

Парламентарий указывает еще на ряд неточностей в материале журналиста, в частности, касающихся стоимости Библии.

«Тейде указывает: «Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии. Цена, по оценкам специалистов, достигла нескольких десятков миллионов долларов». В действительности в последний раз Библию продали в 1987 году (33 года назад) на аукционе Christie’s в Лондоне за $4,9 млн. Позднее эту книгу подарили библиотеке токийского университета Кэйо», – сообщает Медведчук.