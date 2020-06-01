Семнадцать членов ультраправой группировки были задержаны в Киеве за нападение на штаб-квартиру крупнейшей оппозиционной политической партии Украины «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом сообщается на сайте «Радио Свободная Европа».

«23 мая полиция сообщила, что члены ультраправой группировки были арестованы за хулиганство после того, как они, столкнувшись с охранниками, бросали файеры и дымовые шашки в окна штаб-квартиры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую возглавляет Виктор Медведчук. Радикалы потребовали от властей предъявить ОПЗЖ и ее лидерам обвинения в государственной измене», – говорится в новости.

Издание напоминает, что 10 марта делегация украинских законодателей из «Оппозиционной платформы – За жизнь» встретилась с депутатами Государственной Думы РФ в Москве.

«Партия заявила, что обе стороны обсуждали создание межпарламентского измерения "нормандского формата" – дипломатического процесса с участием Украины, России, Германии и Франции, чтобы положить конец боевым действиям на Востоке Украины. Сообщается, что Медведчук обсудил эту инициативу с Путиным», – идет речь на сайте радио «Радио Свобода Европа».

Ранее в пресс-службе ОПЗЖ проинформировали, что 23 мая национал-радикалы совершили нападение на офис «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Также в партии утверждают, что попытка поджога приемной «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Полтаве – это часть кампании, направленной против народного депутата Украины Ильи Кивы и ОПЗЖ в целом.