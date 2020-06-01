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Когда речь идет о выборах в другом государстве, то ставить ни на кого нельзя. Это грубейшая ошибка во внешних отношениях и в дипломатии.

Об этом в эфире ток-шоу «17» на телеканале ZIK сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Когда речь идет о выборах в другом государстве, то ставить ни на кого нельзя. Это грубейшая ошибка во внешних отношениях и в дипломатии. Страна по отношению к любому другому государству, её власти, и даже политики, которые могут себе позволять давать оценки тем, или иным избирательным процессам, должны занимать жесткую позицию невмешательства. Потому что любое вмешательство может потом отразится», – подчеркнул народный депутат.

Виктор Медведчук напомнил, что  Украина уже имеет такой горький опыт.

«Я могу напомнить вам выборы 2016 года и оценки наших тогда должностных лиц – и господина Яценюка, и господина Авакова, – как они оценивали будущего президента, а тогда кандидата в президенты Трампа. Я, кстати, об этом говорил, когда снимался фильм Оливера Стоуна, я давал интервью, я ему рассказывал, что это боком выйдет для Украины. Причем, я тогда предположил, не зная о том, что это может быть потом длинная история и долгоиграющая пластинка, когда Украина и представители власти пытаются вмешиваться путем оказания помощи той или иной силе, или представителю республиканцев, или представителей демократов. Нельзя этого делать. Нельзя! « – заявил он.

Медведчук добавил: что того, кого выберет американский народ, с тем Украина и будет работать. По его словам, именно такая позиция и должна быть у государства.

«Любая другая позиция пагубна и будет направлена, и может быть использована против национальных интересов страны», – заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
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