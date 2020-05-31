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Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук вместе с другими парламентариями совершили визит в Москву, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российской Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом информирует своих читателей американский журнал Foreign Policy, публикуя материал о ситуации в Украине.

«За прошедшие месяцы произошли новые шаги в сторону России. На фоне критики (в адрес Медведчука, – Ред.) Зеленский молчал», – пишет издание.

Этой же темы касается и сайт Eurasianet, публикующий материал о коррупции при экс-президенте Леониде Кучме.

«Там (в Украине, – Ред) есть Виктор Медведчук, который, в конечном итоге, станет близок к Владимиру Путину и сыграет ключевую роль в войне на Донбассе в качестве украинского посредника», – убежден автор статьи.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс остается и будет и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы, и, с учетом этой власти, в ближайшие годы, темой номер один.

Кроме того, политик констатировал, что никаких реальных шагов власть в направлении мирного урегулирования не сделала и, как видно из её заявлений, делать не собирается.
ForUm

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