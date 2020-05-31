Поправки в Избирательный кодекс могли бы улучшить ситуацию в стране, но на это нет ни одного реального основания. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Прайм» на телеканале «112 Украина».

«Смотрите, выборы с учетом нового Избирательного кодекса, - правда, сейчас еще идет процесс внесения изменений, и в том числе он предложен фракцией «Слуги народа», и нами. Наши представители участвуют в рабочей группе, которые предложили ряд очень серьезных изменений в уже принятый и действующий Избирательный кодекс с целью проведения более эффективного избирательного процесса. Естественно, фактически ни одно из этих предложений фракцией «Слуги народа» принято не было, они подали свой законопроект, который будет предметом рассмотрения", - рассказал парламентарий.

«Эффективность и результативность данного законодательства толкуется только в одном: сделать все для того, чтобы, как вы сказали, было монобольшинство или победа фракций уже на региональном уровне «слуг народа». Произойдет это или нет - у меня большие сомнения. Более того, это может произойти, реально, объективно, если ситуация до октября месяца в стране изменится в лучшую сторону. Но я, к сожалению, нет, я, к огромному сожалению, не вижу ни одного реального основания, чтобы это изменилось, как в масштабах и на уровне всего государства, так и в особенности на местах. А поэтому, к сожалению, процесс идет в другом направлении - в направлении, которое так не хотят видеть и так не хотят слышать, а, самое главное, так не хотят ощущать «слуги народа» в будущем. Но у них есть возможность, у них есть шанс еще что-то изменить. Но монобольшинство у них вряд ли получится. Я думаю, что это полностью исключено», - пояснил Медведчук.