Для того, чтобы был мир на Донбассе, нужно выполнять Минские договоренности.

Об этом в эфире ток-шоу «17» на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Более того, для того, чтобы был мир, надо выполнять Минские соглашения. Для того, чтобы был мир, уже поздно рассказывать, что это все сделал Порошенко. Может, Порошенко что-то и сделал, только когда говорят, что Порошенко подписал Минские соглашения и тем самым он действовал не в интересах Украины, я предлагаю вернуться в 2014 год, осень 2014-го и зиму 2015-го. Посмотреть ситуацию, которая сложилась в Украине, и, главное, посмотреть оценку того, что произошло, а именно – подписание 12 февраля, из уст оценок в том числе и тех, которые являются авторитетами и для Порошенко, и для Зеленского – американцами, которые говорили, что, если бы этого не произошло, Украина потеряла бы и территорию, и людей, и жертвы были бы намного меньше. Поэтому тогда они оценивали Минские соглашения как позитивные, как выход из сложившейся ситуации», – отметил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что глава государства Владимир Зеленский за год президентства не урегулировал конфликт на Донбассе и не смог вывести страну из экономического кризиса.