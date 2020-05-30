Сейчас в Украине наблюдается резкое снижение уровня жизни населения и экономики в целом, что представляет угрозу национальной безопасности государства.

Об этом в эфире ток-шоу «17» на телеканале ZIK сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Последняя социология КМИСа, оглашенная 20 мая, говорит о том, что 64% считают действия президента неуспешными. Хотя по большому счёту, это оценка деятельности правительства. Но ведь все понимают, и это очень хорошо, что правительство – это то, что поставил президент. Хотя мы живём в парламентско-президентском государстве и форме правления, но сказал президент, поставили правительство. Потому что «слуги народа» в парламенте взяли под козырек и проголосовали за этих людей, и эти люди сегодня управляют экономикой. А как они управляют – это видно из вашего вопроса, это видно из того, как живут люди, и это видно из того, что сегодня уровень благосостояния, уровень жизни резко падает. Экономика продолжает падать. А это угроза национальной безопасности в стране», - отметил политик.

Напомним, недавно председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявлял, что Украина выполнила требования МВФ в виде принятия закона о рынке земли, однако фактически – это разграбление земель сельскохозяйственного назначения, а закон о банковской деятельности нарушает ряд норм Конституции и является антинародным.