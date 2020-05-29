Для того чтобы исправить ошибки, сделанные за год президентства, и изменить ситуацию в стране к лучшему, Владимиру Зеленскому необходимо набрать команду профессионалов.

Об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.



«Я вам хочу сказать, что изменилось. Изменился уровень доверия к нему – уже есть характеристики того, как оценивают его действия. И вот последняя социология КМИС, которая была оглашена 19 мая, она говорит, в вопросах борьбы и установления мира – неуспешными его считают 69%. В вопросах борьбе с экономическим кризисом – 64%. В вопросах борьбы с коррупцией – 65% и так далее. То есть то, чего не было тогда. Потому что в октябре все эти цифры еще были с большим положительным перехватом в плане цифр и количество – это первое, что меняется», - указал Медведчук.

По словам оппозиционного политика, если Зеленский будет относиться к тому, что ему доверили власть в Украине таким образом, как он относился этот год, то у него нет шансов победить на следующих президентских выборах.

«Теперь, когда ему задали вопрос по поводу… настойчиво, принципиально, последовательно, задали вопрос о втором строке, да, он пытался что-то объяснить, рассказать, при какой ситуации он бы не пошел, и вообще, кто должен идти на выборы президента, кого надо избирать. Я вам скажу, что я, например, к этому отношусь творчески – очень просто. Вообще пойти на выборы, выдвинуть себя на выборы может каждый гражданин Украины, который достиг определенного возраста и обладает теми или иными характеристиками, которые позволяют ему это сделать. Ведь пойти на выборы и выиграть выборы – это разные вещи. И я не хочу сегодня предсказывать его судьбу будущего, но думаю, что если последующие годы или последующее время г-н Зеленский будет относиться к тому, что ему доверили власть в Украине таким образом, как он относился этот год, то у него не очень есть реальные шансы – если просто сказать, нет шансов победить на выборах. Но я ему искреннее желаю: первое – исправиться, второе – распорядиться тем доверием, которое останется к отношению к нему таким образом, чтобы исправить те ошибки, которые были, набрать команду профессионалов, начиная с правительства и заканчивая местной региональной властью для того, чтобы они изменили ситуацию в стране к лучшему. Если у него это получится – у него есть шансы. Не получится – ну, это беда украинского народа», - заключил Виктор Медведчук.