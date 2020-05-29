Цена на газ для населения должна была уменьшиться в 2,8 раза с учетом снижения стоимости на газ, который Украина покупает по импорту.

Об этом в эфире ток-шоу «17» на телеканале ZIK заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Не могу не отреагировать на ваши слова, цитирование господина президента, что вот на бензин цены стали меньше, тарифы уменьшились. Конечно, уменьшились, уменьшились тарифы. Цена в апреле на газ для населения составляет 4074 грн, а в далеком 2018 «порошенковском» году цена на газ составляла – и в 2019 – 8 с половиной тысяч гривен. Уменьшилась в два раза. Минуточку, а давайте посмотрим на мировые цены, цены на хабах газовых в Европе, где мы покупаем газ, и в 2019 году купили 14,5 млрд кубов газа. Сегодня средняя таможенная стоимость приобретения газа по импорту в Украине составляет 122 доллара. А сколько она составляла в 2018 и в начале 2019 года? 339 долларов. Разница 339 и 122 – почти в три раза. Так, а почему же стоимость газа для населения уменьшилась только в два раза? Почему? Я задаю этот вопрос и отвечаю – потому что и здесь идет спекуляция и пиар. Газ для населения должен был подешеветь, если быть точным, в 2,8 раза с учетом снижения стоимости на газ, который мы покупаем по импорту.

«Я сейчас не говорю о том, что мы добываем 20 миллиардов по итогам 2019 года, из них 15 добыто государственной компанией, где вообще разговор о цене – это разговор относительный. Он должен быть только в интересах наших граждан», – отметил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что сейчас в Украине наблюдается резкое снижение уровня жизни населения и экономики в целом, что представляет угрозу национальной безопасности государства.