Во внутриполитической жизни Украины на сегодняшний день налицо потворство националистическим и русофобским проявлениям.

Об этом во время выступления на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, передает пресс-служба российского МИД.

«К сожалению, на текущем этапе приходится наблюдать лишь потворство русофобским и националистическим проявлениям во внутриполитической жизни Украины», – сказал политик.

Лукашевич напомнил, что 23 мая украинские национал-радикалы отметили так называемый «День героев», определенный ОУН в 1941 году в качестве памятного, а после событий 2014 года отмечаемый некоторыми представителями государственных и муниципальных органов власти Украины.

«В этом году проживающие на западной Украине пособники нацистов из «Украинской повстанческой армии» официально получили единовременные денежные выплаты. Приуроченные ко «Дню героев» мероприятия прошли с участием властей во Львове, Тернополе, Житомире и Хмельницком. А в Киеве в тот день радикальные националисты, применяя насилие, штурмовали офис главы одной из политических сил, открыто выступающей против неонацизма и ксенофобии», – проинформировал ОБСЕ российский дипломат.

Представитель России обратил внимание на то, что в отчетах CММ ОБСЕ об этих фактах ничего не говорится.

«Этот сюжет пока не получил отражения в отчетах СММ. Повторяем наш настойчивый призыв к Миссии внимательно отслеживать и систематизировать данные о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии, поскольку они напрямую сказываются на общей ситуации с безопасностью в стране. К сожалению, не видим и никакой реакции западных покровителей Киева на такие выходки», – добавил Лукашевич.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что 23 мая фашиствующие молодчики совершили очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Политсила убеждена, что атака бандитствующих неонацистов на офис крупнейшей оппозиционной партии показала, что власть президента Зеленского и его «слуг» продолжает политику заигрывания с национал-радикалами и идейными наследниками фашизма.