Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что продавать домашних животных за долги – это дикость и цинизм.

«Это ж ваш канал помог министру юстиции прийти к этой «гениальной» мысли. Это у вас на одном из шоу разыгрывалась ситуация, когда один из представителей «слуг» не украинского народа, а слуг западных хозяев, сказал о том, что если нечем платить за коммунальные платежи, то можно продать собаку, если она элитной породы. И получить деньги. Эта идея так широко была распространена, что теперь сам министр юстиции предложил: конечно, надо продавать. Надо продавать домашних животных и зарабатывать деньги, в том числе и на улучшение своего благосостояния. Я вам скажу, что это не просто дикость или цинизм, а это уже зашкаливает в поведении этого человека, в том, что он делает, а главное в том, что он заявляет. Если действительно мы опустимся так низко, ниже плинтуса, когда будем воспринимать это, как человека нормального подобные заявления, тогда нам всем грош цена», – сказал политик в эфире ток-шоу «Прайм» на телеканале «112 Украина».

Он подчеркнул, что если украинцы пойдут по этому пути, то это будет конец.

«Потому что если мы пойдем по этому пути, то это будет называться конец. Это как в известном выражении: сливай воду, потому что дальше уже некуда. Вот не хотелось бы, чтоб мы дошли до этого и слушали таких «умников», чтобы не сказать по-другому, с учетом и эфира, и надзора со стороны Нацрады по радио и телевидению. Чтоб они лишний раз имели зацепки, чтоб предъявить вам какие-то новые, выдуманные претензии. Поэтому оценка крайне негативная – очень жаль, что этот человек является членом правительства. Хотя все правительство, как дилетанты и непрофессионалы, они все ягоды одного поля. И это поле очень далеко от Украины, а в особенности от интересов украинских граждан», – сказал Медведчук.

Ранее сообщалось, что молодежное крыло «Оппозиционной платформы – За жизнь» выкупит изъятых Министерством юстиции домашних животных.