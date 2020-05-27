Народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили в ООН жалобу на незаконное функционирование в Украине бактериологических лабораторий США. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Ренат Кузьмин.

«Чем ещё, кроме предательства национальных интересов, можно объяснить сокрытие украинскими властями информации о тайных экспериментах, проводимых в Украине военными биологами США? Почему для украинского народа информация об этом должна быть тайной? Почему американские военные биологи, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, у нас могут позволять себе то, что запрещено там них? Почему украинские власти отказываются расследовать многочисленные факты бактериологического заражения и смерти среди украинского и населения в местах дислокации американских бактериологических лабораторий? Какая связь между распространением в Украине коронавируса и деятельностью этих баклабораторий?», – задает вопросы парламентарий.

Кузьмин сообщает также, что не получив ответа на эти вопросы, ОПЗЖ была вынуждена обратиться с официальной жалобой в ООН.

Кроме того, политик указывает на прогнозируемую реакцию украинской власти на расследование ОПЗЖ деятельности американских биолабораторий.

«Генпрокуратура обвинила депутатов ОПЗЖ в государственной измене и возбудила против нас уголовное дело, а подконтрольные власти радикалы атаковали офис партии. Что же, пока мы будем готовиться к допросам, обыскам и прочим неприятностям, наша жалоба в ООН сделает своё дело. И, если кто-то решил, что мы остановимся в борьбе за справедливость, то он ошибается. Мы и дальше будем отстаивать интересы украинского народа, чего бы это нам ни стоило», – подытожил Ренат Кузьмин.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук направил депутатский запрос в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и министра обороны Андрея Тарана с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью на территории Украины американских биолабораторий.