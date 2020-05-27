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Зеленский заявил, что пойдет на второй срок, потому что иначе его будут считать «хромой уткой», у которой нет перспектив. Например, многие кандидаты накануне местных выборов не верят в шансы «слуг народа», поэтому стремятся договариваться с политической силой Виктора Медведчука, а также другими перспективными партиями. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог Сергей Слободчук.

«Зачем это заявление о втором сроке прозвучало, вполне понятно — по той причине, что если Зеленский пришел на один срок, к нему начинают относиться как к «хромой утке». Соответственно, начинаются центробежные тенденции, когда его сторонники начинают искать новых покровителей», - охарактеризовал он ситуацию среди «слуг народа».

Слободчук привел примеры, когда кандидаты и действующие депутаты уже договариваются с политической силой Виктора Медведчука и некоторыми другими, потому что считают их более перспективными, чем партия Зеленского.

«Простой пример. Приближаются местные выборы. «Слуги народа» уже побежали договариваться — и мне это абсолютно точно известно — с более перспективными политическими силами. Мажоритарщики уже пошли договариваться с партией Медведчука, в центральной Украине в этом плане есть шансы у Тимошенко», - приводит примеры политтехнолог.

По словам Слободчука, кандидаты считают партии Медведчука и Тимошенко более перспективными, но есть шансы и у новых проектов. И даже у Порошенко, потому что среди «слуг» много «порохоботов».

«Посмотрите биографию ряда «слуг» и министров — это либо помощники депутатов от БПП, либо сами сторонники Порошенко, просто мелкие. Плюс рассматривают какие-то новые проекты, но из перспективных — бегут вот к этим. Это показатель», - подчеркнул специалист по выборам.

Слободчук поясняет, что если Зеленского будут считать «хромой уткой», то «слуги» еще активнее «побегут с корабля». Поэтому президент и вынужден делать такие заявления.

«Поэтому это заявление вполне логично. Если поставившие на Зеленского будут знать, что он только на один срок, то отношение к нему как к «хромой утке» неизбежно, и его матросы побегут с корабля, и будут тырить «крупу», принадлежащую капитану. Всё быстро пойдёт в разнобой. Отсюда и пошла эта история про второй срок, чтобы не списывали со счёта раньше времени», - пояснил политтехнолог Сергей Слободчук.
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