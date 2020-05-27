Село Ворочево Перечинского района – на карантине. У 28 жителей уже подтверждена коронавирусная инфекция. Блокпост при въезде в населенный пункт оборудовали для контроля передвижения контактных лиц. Председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук направил срочную адресную помощь. Об этом говорится в сюжете «Первого информационного канала».

«Село Ворочево Перечинского района – на карантине. У 28 жителей уже подтверждена коронавирусная инфекция. Блокпост при выезде в населенный пункт оборудовали для контроля передвижения контактных лиц. Таких в селе пока 35, однако их количество может значительно возрасти. Установлено 9 очагов заболевания. В селе уже обработали все улицы, местные получат маски, медики – необходимые средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Именно после публичного обращения главы ОТГ в соцсетях на проблему мгновенно отреагировали представители политсилы «Оппозиционной платформы – За жизнь». В частности председатель политсовета и народный депутат Украины Виктор Медведчук, который и организовал масштабную помощь общине в борьбе с коронавирусом.