У «слуг народа» хозяева находятся не в Украине, это те центры, которые находятся на Западе, – Вашингтон, штаб-квартира Всемирного банка, МВФ и многие другие.

Об этом в эфире ток-шоу «17» на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Люди, которых он (премьер-министр Денис Шмыгаль, – ред.) подобрал, это представители соросовских структур, это грантоеды, это те, которые были поставлены по указке и того же Фонда Сороса, тех же западных сегодня центров, которые представляют собой внешнее управление Украины, это все то, что надумано и делается в интересах хозяев. Только хозяевами, как пытаются утверждать, «Слуги народа», в том числе и господин президент, является якобы украинский народ, но вот у наших «слуг народа», у всех, включая Зеленского, хозяева не в Украине. И, к огромному сожалению, не украинский народ, а те центры, которые находятся на Западе и в первую очередь – Вашингтон, и в первую очередь – штаб-квартиры Всемирного банка, МВФ и многих других», – заявил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что обнародованные аудиоматериалы о разговоре экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко – это элементы внешнего управления.