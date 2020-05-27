Действия национал-радикалов, которые напали на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Киеве, - это не протесты, а преступная деятельность.

Об этом в эфире ток-шоу «17» на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Вы знаете, если бы они 23-го числа в очередной раз, вот эти национал-радикалы необузданные, пришли для того, чтобы нас пикетировать, высказать свою позицию, продемонстрировать свою идеологию о том, что они против программы "Оппозиционной платформы – За жизнь». Которая, кстати, эта программа, стала второй, победила как вторая партия в стране на парламентских выборах, и мы имеем вторую фракцию в парламенте. То есть это серьезность той позиции, которую поддержали наши избиратели. А их, между прочим, насколько я понимаю, кто там был среди этих представителей, правонарушителей, которые представляют собой определенные радикальные круги национал-радикалов, они проиграли на выборах. И поэтому, естественно, они могут противопоставить себя идеологии, которую исповедуем мы. Но это должны быть пикеты, это должны быть протесты. Это не должно быть взрывов взрывпакетов, залития краской, применения физической силы по отношению к службе безопасности нашей партии, попытки проникнуть в помещение. То есть действия, которые я перечислил, они незаконны, и за это надо привлекать к ответственности. Будут они привлечены к ответственности? Я уверен, что нет», – заявил Виктор Медведчук.

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Политик акцентировал: «Как мы к этому относимся? Крайне негативно и крайне отрицательно. Это не протест. Это не протест в демократическом правовом государстве. Это преступная деятельность, которой должна быть получена оценка, и виновные в этом должны понести наказание».

Как сообщалось, в субботу, 23 мая, группа людей совершила нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Киеве. Но правоохранители задержали 11 человек из числа тех, кто пытался этому помешать.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» назвали вероятные причины атаки. Партийцы связывают нападение со своей принципиальной политической позицией.