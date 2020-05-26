Нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» национал-радикалами можно охарактеризовать так – шел седьмой год правления Петра Порошенко.

Об этом в эфире ток-шоу «17» на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Мы давно, наша партия, не рассчитываем на правоохранительную систему. Ведь то, что пытаются поджечь офис, а сегодня это офис не только главы политсовета, это официально офис нашей партии. Там расположен исполком нашей партии. И вот нападение на офис партии, который является очередным за последние шесть лет, это знаете свидетельство чего? Вот мы недавно отметили, а если быть точным, отмечал президент господин Зеленский годовщину при власти, а вся страна констатировала этот факт. Так вот то, что произошло в субботу, я могу назвать не иначе, как шоу «Седьмой год правления Порошенко». Вот только так. 20-го была годовщина Зеленского, пошел второй год – и седьмой при власти Порошенко. Вот то, что было при нем, когда эти подрывы, захваты, поджоги имели место все время, они продолжаются и сегодня», – заявил Медведчук.

Как сообщалось, в субботу, 23 мая, группа людей совершила нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Киеве. Но правоохранители задержали 11 человек из числа тех, кто пытался этому помешать.

В политсиле назвали вероятные причины атаки. Партийцы связывают нападение со своей принципиальной политической позицией.