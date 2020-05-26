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Последние законодательные инициативы украинской власти, касающиеся продажи земли, – это начало решающей атаки глобального капитала на национальный суверенитет Украины.

Данное мнение народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука приводит в своей статье «Медведчук: Украинские власти проводят ползучую приватизацию государственной земли» германская электронная газета Russland.news

«По мнению главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, новые законодательные инициативы являются началом новой и, возможно, решающей атаки глобального капитала на национальный суверенитет Украины», – приводят точку зрения политика в издании.

Медведчук, продолжают в статье, обвинил украинское правительство в попытке добиться «ползучей» передачи сельскохозяйственных земель иностранному капиталу после того, как не удалось посредством «блицкрига» юридически закрепить условия для концентрации земли в руках крупных землевладельцев.

Кроме того, народный депутат напомнил, что проект земельного закона, ранее предложенный президентом Украины Зеленским и его сторонниками, предусматривал возможность концентрации в руках одного собственника сельскохозяйственных угодий до 200 000 га.

«Если бы эта норма прошла второе чтение, в нашей стране уже были бы созданы невиданные в мировой практике тепличные условия для тотальной латифундизации сельскохозяйственных земель и тем самым были бы открыты шлюзы для массового обезземеливания украинских крестьян», – предостерегает Виктор Медведчук.

Также в статье акцентируется внимание на том, что сейчас, по мнению Медведчука, украинское правительство движется «от блицкрига к постепенному поглощению».

«Эти законопроекты объединяет то, что они направлены на приватизацию земли государственных и коммунальных сельскохозяйственных компаний, учреждений и организаций и являются началом нового и, возможно, решающего для глобального капитала наступления на национальный суверенитет Украины и на национальное богатство украинского народа», – цитирует нардепа немецкое издание.

По словам Медведчука, выдвижение таких законопроектов сторонниками действующего президента Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в Верховной Раде свидетельствует об их стремлении обеспечить законодательное оформление продажи земель государственной и коммунальной собственности и тем самым выполнить домашнее задание, которое им задал Джордж Сорос и его эмиссары в Украине.

Сайт приводит также мнение Медведчука о том, что государственные коммунальные земельные активы, включая те, которыми владеют научные учреждения, являются наиболее ликвидными и лакомыми кусками украинской земли, поскольку они представлены целостными земельными массивами.

«Он считает вероятным, что законопроекты о приватизации государственных земель будут приняты Радой. Однако его партия отвергает эти законы, и он призывает провести референдум о рынке земли в Украине», – резюмируют в Russland.news.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что действующая власть готовит сельскохозяйственные земли государственной и коммунальной собственности для передачи представителям глобального капитала и форсирует эти процессы ускоренными темпами.
ForUm

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