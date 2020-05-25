По всему миру политики первой величины, звезды спорта, бизнесмены активно помогают бороться против пандемии коронавируса, пишет Елена Броницкая в колонке на сайте «Корреспондент».

Так Броницкая прокомментировала решение президента США Дональда Трампа перечислить $100 000 – свою зарплату за три месяца – на борьбу с эпидемией коронавируса.

«Трамп не одинок – по всему миру политики первой величины помогают бороться против пандемии Covid-19. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перечислил на борьбу против вспышки Covid-19 свою зарплату за 7 месяцев.

Экс-премьер и лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро региону Ломбардия, чтобы построить ковид-госпиталь как в китайском Ухане», - перечисляет эксперт примеры.

Броницкая пишет, президент Владимир Зеленский не пожертвовал ни копейки денег, как и премьер Денис Шмыгаль.

«Более того, Зеленский вместе с руководителями Офиса президента умудрились угодить в скандал, когда с пафосом и постановочными фото встречали на аэродроме самолет «Мрия» с коммерческим грузом», - напомнила она.

В то же время, отмечает Броницкая, многие украинские звезды спорта, шоу-бизнеса и политики проявили себя с лучшей стороны. В качестве примеров она приводит футбольного тренера Мирона Маркевича, ФК «Динамо», семью Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

«Семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука начала с того, что еще в марте обеспечила масками, комбинезонами, халатами и другими средствами защиты все районные больницы на Закарпатье. Поэтому хотя там и наблюдается огромный наплыв заробитчан, но Закарпатье удалось выдержать удар пандемии - по сравнению с другими регионами Западной Украины, там меньше всего заболевших. Формально меньше всего в Волынской области, но есть обоснованные подозрения, что там просто не делают тесты – а потом будет всплеск числа инфицированных, как в Николаеве», - предостерегает автор.

На днях Оксана Марченко и Виктор Медведчук передали очередную партию помощи для 20 больниц по всей Украине, проинформировала Броницкая.

«Волонтеры изучили, в чем нуждаются больницы, а затем Марченко и Медведчук закупили медицинскую технику и препараты для защиты от коронавируса, которые передали персоналу больниц.

Кроме того, с самого начала пандемии Виктор Медведчук организовал бесплатную раздачу масок по всей Украине – всего нуждающимся раздали более миллиона средств защиты», - подчеркнула автор.

Елена Броницкая приходит к выводу, что пандемия стала для мировой элиты тестом на настоящий патриотизм.

«В общем, как всегда, кризис показывает как светлые, там и темные стороны. Вот и на этот раз пандемия стала тестом на истинный патриотизм – как для мировой, так и для украинской элиты», - заключила политический эксперт Елена Броницкая.