Бесчинства уличных группировок еще раз напомнили, что Зеленский – это Порошенко 2.0. Так политический аналитик Алексей Калиниченко в колонке для сайта «Корреспондент» прокомментировал нападение радикалов на штаб-квартиру одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука в Киеве.

«Файеры, взрывы, маски. Чего мы не видели? За пять лет правления Порошенко мы на это насмотрелись. Потому говоришь себе «стоп!!». И вспоминаешь, что Порошенко уже год как нет на Банковой. И мы уже якобы год как «живем по-новому», - написал он.

Калиниченко назвал символичным тот факт, что нападение состоялось всего через несколько дней после итоговой пресс-конференции президента Зеленского.

«Символично, что всего пару дней назад состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского, на которой он изо всех сил транслировал месседж «Я всем отличаюсь от Порошенко».

Калиниченко анализирует, что изменилось в стране с приходом Зеленского.

«Действительно, а давайте задумаемся, что изменилось? Война на Донбассе? Если при Порошенко было «ни войны, ни мира», то при Зеленском обострение за обострением. С начала мая, как заявила спецпредставитель ОБСЕ в Минске Хайди Грау, всплеск числа обстрелов, двое убитых и 17 раненых среди мирных жителей. Как писали СМИ, среди раненых - трое детей. Кстати, президент Зеленский на пресс-конференции о раненых детях героически промолчал. Потому что ему пофиг, хотя это украинские дети и они не виноваты в том, что идет война», - приводит он аргументы.

Дальше Калиниченко сравнивает Порошенко и Зеленского по таким пунктам как коммунальные тарифы, статус русского языка, борьба с коррупцией – и приходит к выводу, что не изменилось ничего.

«Посадки? Пришла весна – выпустили даже Грымчака, которого взяли на передаче взятки. Свинарчук-Гладковский, Пашинский и прочие одиозные личности громко ржут – и над Уголовным кодексом, и над правосудием, и над всеми нами», - такой пример привел политический аналитик.

Что касается атаки на офис Виктора Медведчука, то Калиниченко связал ее с тем, что именно глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» инициировал скандал вокруг биолабораторий Пентагона, ударивший по международным позициям США.

«И вот теперь нападение на офис оппозиционного политика, прямо как во времена Порошенко. А ведь и трех суток не прошло, когда Зеленский на пресс-конференции разразился в адрес оппозиции гневными заявлениями. А ведь именно Медведчук выступил главным застрельщиком скандала вокруг деятельности биолабораторий Пентагона, который больно ударил по интересам США. Посольству США пришлось оправдываться, один из руководителей Госдепартамента прямо сказал, что за этой историей стоит Медведчук, а Китай прямо предъявил претензии Штатам», - провел параллели аналитик.

«Не много ли совпадений?» - задается вопросом политический аналитик.

Калиниченко приходит к выводу, что если власть не отреагирует на бесчинства уличных группировок, то окончательно подтвердит, что Зеленский – это «Порошенко 2.0».

«Для полноты картины не хватало только уличного беспредела. Но и трех суток не прошло (после пресс-конференции Зеленского, - Ред.), как мы снова увидели маски, файеры и взрывы.

Поэтому вот такие бесчинства уличных группировок наглядно показывают, что поменялись лица на Банковой, но на самом деле мы живем во времена Порошенко. И если сейчас власть не отреагирует по всей строгости, то окончательно распишется в том, что Зеленский – это просто Порошенко 2.0», - заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.