Если президент Владимир Зеленский хочет оставаться президентом независимого и суверенного государства, он должен начать борьбу с внешним управлением Украиной. Об этом в эфире программы «60 минут по горячим следам» на канале «Россия-1» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

По мнению политика, недавний скандал вокруг записей разговоров на то время вице-президента Соединенных Штатов, а сейчас кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко вряд ли закончится благоприятно для Украины.

«Благоприятно для Украины, в моем понимании, – прекратить внешнее управление со стороны Вашингтона, которое установлено над Украиной в 2014 году. Это факт, который не требует доказательств. В том числе подтверждением являются те разговоры, которые были публично оглашены несколько дней назад. Уверен, что публичное ознакомление с этими разговорами произошло по поручению республиканцев. Более того, информация выдана тоже американцами, и те, кто ее озвучивал, выполняли это поручение», – отметил Медведчук.

Народный депутат убежден, что разговоры Байдена с Порошенко действительно достоверные, так как Байден сам это признал.

«Признал тогда, когда заявил: миллиард в виде кредитной помощи Украине будет получен, когда Порошенко снимет генерального прокурора Шокина и поставит другого человека, который прекратит уголовное преследование в отношении компании, в которой в том числе участвует его сын. Поэтому это – американская коррупция, это – элемент внешнего управления со стороны США в Украине», – объяснил Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что в данное время ОПЗЖ инициировала создание временной следственной комиссии в Верховной Раде по этому вопросу, и пообещал, что эта комиссия будет создана.

«Думаю, что Зеленский, если он хочет оставаться президентом независимого и суверенного государства, должен начать борьбу с этим внешним управлением. И то, что такое подспорье в этой борьбе появилось, надо использовать. Используют ли – у меня большие сомнения. Но как минимум оппозиция в лице ОПЗЖ будет делать всё для того, чтобы продемонстрировать характер и содержание этого внешнего управления и вести с ним активную борьбу», – подчеркнул Медведчук.

Отвечая на вопрос ведущей, хватит ли Зеленскому смелости уменьшить американское влияние на Украину, оппозиционный политик признал, что на начальном этапе это влияние действительно было ослаблено.

«Но это только в первые месяцы. На мой взгляд, это была видимость. Господин Зеленский продолжает действовать в русле внешнего управления. Будут ли привлечены виновные, в том числе Порошенко, к ответственности (сегодня доказательства, что в его действиях есть признаки тяжких государственных преступлений, являются фактом, установленным как с одной, так и другой стороны) – это вопрос. Недаром существует мнение, что политика была прозападной, а Зеленский сегодня ее продолжает», – подытожил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что обнародованные записи разговоров кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко – очередное доказательство того, что Украина находится под внешним управлением США.