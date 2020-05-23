Об этом сообщает пресс служба столичной полиции.

«Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. После окончания мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания», — говорится в сообщении.

Там отметили, что для установления всех обстоятельств происшествия в районный отдел доставили 17 человек. Устанавливают их анкетные данные и берут объяснения. После проведения проверки действиям каждого обещают дать правовую оценку.

Дело открыли по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Она наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Ранее в пресс-службе политсилы заявили, что офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве на ул. Большая Васильковская, 23б пытались взорвать. Перед этим там проходила акция «Национального корпуса».

В то же время, в полиции Киева информацию о взрыве опровергли. Так, Анна Страшок из отдела коммуникаций полиции Киева заявила, что эту информацию они «опровергают».

«У здания активисты жгли файеры. Затем был звук, вероятно, вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка», — проинформировала она.