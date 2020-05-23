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23 мая фашиствующие молодчики совершили очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По информации политсилы, служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, противостоящих атаке и пытавшихся помешать незаконным противоправным действиям национал-радикалов.

«Один из работников охраны госпитализирован «скорой помощью» после удара в висок лагодаря действиям полиции, заблокировавшей работу службы безопасности офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и службу безопасности, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Атаки, который были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленскомю», – заявили в ОПЗЖ.

В партии указывают на то, что правоохранители задержали несколько нападавших лишь после того, как радикалы забросали файерами сотрудников полиции.

«Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установлении мира на Донбассе, по поводу недопустимости внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ», – объяснили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В политсиле напомнили, что ОПЗЖ борется со свободным функционированием на территории Украины американских военных биолабораторий, проводящих эксперименты с опаснейшими вирусами. Кроме того, партия отстаивает защиту интересов украинского народа в вопросах недопущения продажи украинской земли, в вопросах использования русского языка и свободного доступа к интернет-ресурсам.

«Не имея возможности опровергнуть эту позицию в открытой политической дискуссии, наши политические противники используют подконтрольных национал-радикалов для террора и запугивания. Таких национал-радикалов власть держит на крючке, не выдвигая обвинений даже за особо тяжкие преступления.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что, несмотря на атаки, мы будем продолжать отстаивать интересы наших избирателей и всего украинского народа», – резюмировали в партии.
ForUm

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