С начала пандемии коронавируса в Украине Оксана Марченко и Виктор Медведчук приняли десятки писем от медработников с мольбой о помощи. Медучреждения встретили новый вирус практически голыми руками – без средств защиты, лекарств и оборудования. Волонтеры продолжают ездить по Украине и развозить помощь от Оксаны Марченко и Виктора Медведчука, которую они оказывают за личные средства. В этот раз приехали в Сумскую область, чтобы помочь областной психиатрической больнице, которую коснулся второй этап медреформы. Больница осталась без финансирования и сейчас на грани закрытия.

«Второй этап медреформы не дает нам ничего позитивного. К большому сожалению, по новому финансированию, мы получаем только 12% от нашей потребности. Если взять в цифрах, то на 9 месяцев нам необходимо 90 миллионов гривен, а мы получаем 17 миллионов. На эти деньги мы можем только выплатить аванс работникам, купить лекарства для пациентов и минимальные продукты», - рассказывает директор Сумской областной психиатрической больницы Владимир Кульбачный.

Директор психиатрической больницы рассказывает, что денег хватит всего на месяц. И это с минимальными расходами на продукты и лекарства. Как дальше содержать пациентов – неизвестно. Сейчас здесь лечатся 500 человек, 260 из них – пожизненно, ведь они опасны для общества.

«При таком финансировании наша больница будет вынуждена закрыться, потому что будет просто некому лечить людей. А пациентов куда – будем уже думать. Может, я к себе возьму (шутит – прим. ред.), или директор, а может, привезем этих пациентов работникам Минздрава и спросим у них, что делать с больными», - отмечает заведующая отделением Елена Романская.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук помогли этой больнице. Они за личные средства приобрели новые матрасы, подушки, покрывала и постельное белье. Для пациентов - халаты, тапочки, нижнее белье и полотенца. Для врачей – респираторы, перчатки, дезинфицирующие средства. А для ухода за больными - клеенки и памперсы. Также привезли термометры и холодильник.

«Сегодня достаточно большая посылка приехала сюда. Почему сюда, потому что на сегодняшний день наша медицинская система не способна защитить, помочь таким людям. Мало того, что они не помогают, так они еще и закрывают подобные заведения, оставляя таких людей на улице, оставляя их без помощи, поэтому как можем, мы стараемся помочь», - рассказывает представитель Благотворительного фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов.

Шизофрения, эпилепсия, различные психозы и белая горячка – здесь лечат все виды психиатрических заболеваний. Тут есть и отделение, где держат взаперти преступников, которые были признаны невменяемыми. В больнице есть даже детское отделение, где помогают самым маленьким пациентам, страдающим от идиотизма, имбецильности и других заболеваний. Что будет с ними, когда закончатся деньги, пока не знает никто. Врачи лишь твердят: в социум им нельзя – они опасны. И пока остается надеяться только на благотворительную помощь, потому что с нынешним финансированием больница протянет недолго.