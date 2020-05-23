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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в передаче «Вести» со Станиславом Натанзоном дал оценку скандалу, связанному с телефонными переговорами Порошенко и Байдена, а также внешним управлением Украиной со стороны США.

«Какая может быть реакция у нормального человека, тем более у политика страны, когда президент этой страны фактически сдает ее интересы, нарушает закон, действующее законодательство в угоду представителю другого государства, которое осуществляет внешнее управление? А именно, когда президент говорит о том, что снимет государственного прокурора взамен на кредит в $1 млрд только потому, что господину Байдену этот генеральный прокурор не нравится, так как занимается расследованием уголовного дела, по которому проходит его сын. Когда президент говорит, что жилищно-коммунальные тарифы его просили повысить на 75%, а он их повысил на 100%. Когда он говорит о смене правительства и ждет указаний от центра, который осуществляет внешнее управление Украиной и находится в Вашингтоне. Как к этому можно относиться? Как к угрозе национальной безопасности. Как к вопиющему факту, который возмущает любого человека, гражданина страны, где президент позволяет себе, в результате своей слабости и зависимости, вести себя подобным образом по отношению к представителю другого государства», – отметил Виктор Медведчук.

Более того, парламентарий выразил уверенность в том, что внешнее управление Украиной осуществляется и сейчас: «Запад дал понять сегодняшней киевской власти и президенту Зеленскому, что арестовывать Порошенко нельзя, потому что его курс был прозападным. И Зеленского тоже держат в колее этого прозападного курса, направленного на то, чтобы поддерживался конфликт с Россией, чтобы не было мирного урегулирования на Донбассе, чтобы не было изменений в социально-экономической сфере, потому что Соединенным Штатам нужен послушный субъект международных отношений, которым была и, к сожалению, остается Украина».

Оппозиционный политик отметил также, что скандал разразился только сейчас – после обнародования пленок, хотя факты, о которых идет речь, были известны и ранее.

«Господин Байден это подтверждал. Он в своем интервью неоднократно и публично говорил о том, что поставил условия Украине: $1 млрд кредита США смогут организовать и выдать Украине только после того, как будет снят генеральный прокурор. Ну что еще надо? Это и есть признаки состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за измену Родине. Но ни тогда, когда об этом стало известно, ни сейчас, в особенности в течение года, когда Зеленский – президент, этого, к сожалению, не произошло», – подчеркнул Виктор Медведчук.
ForUm

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