Итоговая пресс-конференция президента показала, что перед нами все тот же Порошенко, только в маске Зеленского. Так прокомментировал основные тезисы, прозвучавшие в ходе пресс-конференции Зеленского политический активист Михаил Чаплыга.

«Никаких сомнений – передо мной все тот же Порошенко в маске «Зе». На манеже все те же интервенты из-за рубежа, все те же компрадоры и мы все так же… колония. Все та же Супрун, все те же «соросята», все тот же Госдеп и МВФ управляют захваченной ими страной», - написал политический активист.

«А те, кто сказал «кривое слово» в адрес интервентов – те «рука кремля» и «враги народа»… Ату их!», - добавил он.

По словам Чаплыги, на самом деле нападки президента на Newsone выглядят как заочная дискуссия Зеленского с Виктором Медведчуком, который часто выступает на этом и других оппозиционных каналах.

«И если уж откровенно, то в перепалке Зеленского с журналисткой Newsone мы увидели истинное лицо нашего президента. А сама дискуссия, по сути, была дискуссией Зеленского и Медведчука, который часто появляется на Newsone и других оппозиционных каналах», - пояснил автор.

По словам Чаплыги, поведение Зеленского вызвано тем, что США предъявили Офису президента Украины претензии из-за скандала вокруг биолабораторий Пентагона, действующих на территории Украины.

«Товарищи из Госдепа и Пентагона ну очень обозлены, что Медведчук поднял вопрос о том, ЧТО на территории независимой Украины делают биолаборатории, которые финансируются Пентагоном и участвуют в программах военного ведомства США?», - рассказал активист о подоплеке нервного поведения Зеленского.

«Американские партнеры» логично предъявили Зеленскому и ОП за то, что они дезертировали с информационного поля боя, а Медведчук воспользовался ситуацией и раскрутил скандал до уровня международного. Отсюда и такая нервозность», - пояснил он.

В целом же, резюмировал Чаплыга, итоговая пресс-конференция показала, что Зеленский считает своим главным политическим противником именно Медведчука.

«И если с Порошенко у Зеленского и «слуг» совет да любовь, то итоговая пресс-конференция оформила идеологическое противостояние Зеленский vs. Медведчук», - констатировал активист.

Чаплыга добавил, что есть несколько причин для этого.

«Тот открыто выступает против внешнего управления из США и МВФ, которые, как мы услышали на записях Порошенко-Байдена, прямо указывают не только о кадровых назначениях, но даже и о тарифах ЖКХ», - привел он одну из причин.

Михаил Чаплыга поделился инсайдерской информацией о том, что часть «слуг народа» договаривается с партией Медведчука об участии в местных выборах.

«Плюс социология КМИС, показавшая падение «слуг» и рост ОПЗЖ, и Порошенко, и Юли. Но главное, что на местах «слуги» побежали договариваться к конкурентам о походе на местные выборы. И больше всего бегут именно к партии Медведчука. С прошлой недели этот процесс неожиданно стал массовым.

«Вот основные причины, почему Зеленский так нервно отреагировал на простой вопрос журналистки с Newsone», - констатировал политический активист.

«Кстати, уже на следующий день Нацрада назначила ВНЕПЛАНОВУЮ проверку телеканала Newsone «за разжигание вражды», - обратил внимание политический активист Михаил Чаплыга.