История с американскими лабораториями, которую инициировал оппозиционный политик Виктор Медведчук, нанесла ущерб позициям США на международной арене. Так эксперт-международник Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook ответ Офиса президента на запрос главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука по поводу работы биолабораторий США на территории Украины.

«Видимо, отрефлексировав ситуацию, в Офисе Президента решили не брать на себя ответственность, потому что вопрос, который поднял Виктор Медведчук, уже нанес ущерб позиции Вашингтона на мировой арене. Поэтому в официальном ответе на запрос Виктора Медведчука и Рената Кузьмина содержится утверждение, что вопрос о функционировании в Украине американских биолабораторий не входит в компетенцию главы государства, им должны заниматься в Кабмине», - расшифровал эксперт позицию Офиса Зеленского.

Джангиров не согласился с ответом главы ОП Андрея Ермака, который в официальном ответе написал, что вопросы «санитарно-эпидемического благополучия являются одним из полномочий Кабмина».

«С одной стороны, мы с Вами прекрасно понимаем, что в запросе Медведчука речь шла не о «здоровье и санитарно-эпидемиологическом благополучии», а о национальной безопасности. А как раз национальная безопасность, согласно Конституции, является прерогативой Президента», - парировал международник.

Впрочем, пишет Джангиров, «сам факт передачи политической «гранаты без чеки» от Офиса Президента к Кабмину – весьма яркое свидетельство того, насколько взрывоопасную тему американских биологических экспериментов на территории Украины с «возбудителями болезней и угрожающими токсинами» (из ответа на официальном сайте американского посольства!) поднял Виктор

Медведчук».

Дмитрий Джангиров обратил внимание, как из-за скандала, инициированного Виктором Медведчуком, изменилась риторика Белого Дома в адрес Китая.

«В целом же можно сказать, что резонанс от этой истории получился немалый. Так, после появления депутатского запроса и неуклюжего ответа посольства, свою обеспокоенность деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве высказал Китай. И как-то после этого американские обвинения в адрес Поднебесной смягчились: уже не «создали и распространили», а «не всю информацию сообщили», - написал он.

Джангиров провел параллели между скандалом вокруг биолабораторий США и записями бесед Порошенко и Байдена.

«Что же касается появившихся записей бесед Петра Порошенко с Джо Байденом и Джоном Керри, то они только подтверждают колониальный характер управления Украиной из-за океана, в рамках которого проблема работы американских биолабораторий в Украине, поднятая Виктором Медведчуком – лишь эпизод. Но, возможно, наиболее опасный», - резюмировал эксперт-междуродник Дмитрий Джангиров.