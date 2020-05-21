14 апреля 2020 года народные депутаты Украины Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук («Оппозиционная платформа – За жизнь») направили президенту Владимиру Зеленскому, в Кабмин, Минздрав и СБУ запрос о роде деятельности существующих американских биолабораторий с анализом грубых нарушений в их работе и фактов вспышек смертельных вирусов. Об этом сообщает читателям итальянское издание Comedonchisciotte в своем материале «К истории странных эпидемий на Украине».

«Зеленский включил режим молчания, за него ответило посольство США, указав, что американские специалисты работают "вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов". Сведения из запроса народных депутатов посольские чины назвали "российской дезинформацией", а со своего сайта удалили все данные о работе биологических объектов», – говорится в статье.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от властей немедленно опечатать биолаборатории США в Украине.