Депутаты ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин сегодня обратились к генпрокурору с требованием проверки следственным путем информации о незаконной деятельности бактериологических лабораторий США на территории Украины.

Об этом Кузьмин сообщил в Facebook.

Депутаты настаивают на возбуждении уголовного дела и уголовно-правовой оценке как деятельности американских военных биологов, так и украинских чиновников, скрывающих соответствующую информацию от украинских граждан.

«О результатах рассмотрения депутатского обращения обязательно проинформирую», - пообещал нардеп.