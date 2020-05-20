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Депутаты ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин сегодня обратились к генпрокурору с требованием проверки следственным путем информации о незаконной деятельности бактериологических лабораторий США на территории Украины.

Об этом Кузьмин сообщил в Facebook.

Депутаты настаивают на возбуждении уголовного дела и уголовно-правовой оценке как деятельности американских военных биологов, так и украинских чиновников, скрывающих соответствующую информацию от украинских граждан.

«О результатах рассмотрения депутатского обращения обязательно проинформирую», - пообещал нардеп.
ForUm

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