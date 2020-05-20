Как показало развитие истории, вопрос биолабораторий, участвующих в программах Министерства обороны США, приобрел международный масштаб. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» журналист Эдуард Долгачев, комментируя ответ Офиса президента на запрос народного депутата Виктора Медведчука.

Эдуард Долгачев не согласен с позицией главы Офиса президента, который ответил, что вопрос биолабораторий не входит в компетенцию ОП.

«Если со стороны США работу лабораторий финансирует и курирует Пентагон, то логично, чтобы от Украины этим вопросом тоже занималось Министерство обороны. А министр обороны – это как раз квота президента, согласно Конституции», - аргументировал журналист.

Долгачев пишет, что «на сегодняшний день во всем мире по программам Министерства обороны США функционируют более 400 биолабораторий – они расположены не только в Украине, но и в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и других странах».

Эдуард Долгачев уточнил, что работа биолабораторий финансируется таким подразделением Пентагона как Агентство по снижению военной угрозы (DTRA – Defense Threat Reduction Agency).

«Здесь уместно напомнить, что Министерство обороны в любой стране мира курирует вооруженные силы. А задача любой армии – это максимальный ущерб живой силе и военной технике противника, неважно, во время нападения или обороны», - подчеркнул автор.

Резюмируя, пишет Долгачев, с начала 90-х годов США вложили огромные средства в создание и модернизацию сети биолабораторий по всему миру, которая насчитывает более 400 объектов.

«Поэтому «лабораторный скандал», который инициировал Медведчук, так быстро приобрел международный масштаб», - поясняет журналист.

Эдуард Долгачев обращает внимание, как быстро сменили тон первые лица США.

«Буквально вчера президент Дональд Трамп обвинял Китая в возникновении коронавируса и угрожал выставить миллиардный счет. А после того как МИД КНР сделал официальное заявление и потребовал от США прекратить работу биолабораторий, риторика Белого дома резко изменилась», - обращает внимание он.

«Теперь США не обвиняют Китай в том, что именно китайцы виноваты в появлении коронавируса, а предъявляют нежелание «предоставлять информацию Западу», что, согласитесь, две большие разницы. Например, не далее как в воскресенье, 17 мая госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США «ненамного продвинулись» и обвиняет Коммунистическую партию Китая в том, что она «отказывается предоставлять информацию Западу», - так охарактеризовал риторику Белого дома журналист Эдуард Долгачев.