Первое место Леонида Кучмы в рейтинге лучших президентов Украины – это не только его результат, но и достижение тех людей, которые работали вместе с ним. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет журналист Юрий Лукашин, анализируя результаты свежего социологического опроса группы «Рейтинг».

«Справедливости ради, достижения Кучмы – это не только его личный результат», - поясняет журналист.

«Потому что первое лицо государства не должен сам все уметь и знать. И как гвозди забивать, и как Конституцию писать, и как железными дорогами управлять – он должен уметь подбирать профессионалов», - аргументировал он свое мнение.

По словам Лукашина, первое место Леонида Кучмы – это коллективная заслуга и самого второго президента, и его соратников, таких как Юрий Кравченко, Георгий Кирпа, Виктор Медведчук и другие.

«Первое место Кучмы – это в первую очередь результат коллективного труда. Это и результат генерала Юрия Кравченко, задавившего организованную преступность вплоть до физического отстрела главарей ОПГ. Это и результат Георгия Кирпы, строившего вокзалы и железные дороги. Это и результат… Виктора Медведчука(!!!), который под конец второго срока Кучмы фактически руководил страной, а также придумал и воплотил модель парламентско-президентской республики, по которой Украина живет и сегодня», - написал журналист.

Как пишет Лукашин, из когорты соратников Кучмы в статусе серьезного игрока сегодня остается только Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь»).

«Суть в том, что из всей этой когорты на коне сегодня только Медведчук. Начатый им скандал по поводу работы биолабораторий Пентагона показал, что он и сегодня выступает в роли очень знаковой и опорной фигуры, способной бросить открытый вызов... даже «вашингтонскому обкому», решившему, что сегодня всецело «рулит» Украиной», - поясняет журналист Юрий Лукашин.

«Т.е. во многом, такая оценка Кучмы - это именно оценка народом трудов и достижений Медведчука. Один из немногих периодов относительной стабильности и рекордного экономического роста, когда народ смог хоть ненадолго вздохнуть от потрясений, заняться собой и своими семьями», - добавил он.

В то же время, Лукашин не согласен со вторым местом Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский не выполняет своих обещаний, его поведение вызывает жесткое разочарование среди украинцев.

«Вторая позиция Зеленского выглядит как откровенный реверанс перед ОП. Прошу прощения, но он еще вообще ничего не сделал, чтобы можно было бы его так высоко оценивать. Разве что серьезно разочаровал многих, кто за него голосовал – это невооруженным взглядом видно даже по сообществам в Facebook и прочим соцсетям», - резюмировал журналист Юрий Лукашин.