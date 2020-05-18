Действующая власть готовит сельскохозяйственные земли государственной и коммунальной собственности для передачи представителям глобального капитала и форсирует эти процессы. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

По мнению парламентария, наиболее примечательной чертой нынешнего властного конгломерата в Украине (президент, Кабинет министров, правящая коалиция в Верховной Раде – монобольшинство и примкнувшие к нему «Европейская солидарность» и «Голос») является маниакальное стремление быстрыми темпами обеспечить передел крупнейшего богатства украинского народа – земель сельскохозяйственного назначения.

«Показательным в этом плане было принятие в первом чтении 13 ноября 2019 года пресловутого законопроекта № 2178-10, который фактически запускал рынок сельскохозяйственных земель и предусматривал возможность концентрации у конечного бенефициарного владельца до 200 тыс. га данного вида земель. В случае если бы данная норма прошла второе чтение, в нашей стране уже были бы созданы невиданные в мировой практике тепличные условия для тотальной латифундизации сельскохозяйственных земель и тем самым были бы открыты шлюзы для массового обезземеливания украинских крестьян, для которых земля – основной фактор выживания в условиях глубокой стагнации национальной экономики», – отметил Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что ОПЗЖ сделала все возможное для того, чтобы сохранить землю сельскохозяйственного назначения в собственности и пользовании украинцев: «Именно бескомпромиссная позиция депутатов нашей фракции заставила парламентское большинство отказаться от законодательных норм стартовой редакции законопроекта № 2178-10, которые предусматривали возможность чрезмерной концентрации земель в одних руках (200 тыс. га), продажи земель государственной и коммунальной собственности, предоставления иностранцам права покупать сельскохозяйственные земли».

Но, как отметил Медведчук, время показало, что такие «уступки» власти были временными и выступали своего рода отвлекающим маневром, направленным на то, чтобы усыпить бдительность государственнически настроенных политических сил и общественных организаций. Парламентарий объяснил, что на самом деле означает принятие Радой законопроекта, фактически передающего национальную банковскую систему во внешнее управление.

«Недавнее принятие монобольшинством и примкнувшими к нему "Европейской солидарностью" и "Голосом" законопроекта, который фактически передает национальную банковскую систему во внешнее управление, означает начало нового и, возможно, решающего для глобального капитала наступления на национальный суверенитет Украины и на национальное богатство украинского народа, основной составляющей которого являются земли сельскохозяйственного назначения. Первыми ласточками в новом наступлении глобального спекулятивного капитала на украинскую землю сельскохозяйственного назначения являются два земельных законопроекта – № 3012 и № 3012-1», – отметил Виктор Медведчук.

По словам нардепа, эти законопроекты объединяет то, что они фактически направлены на приватизацию земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. «Различны лишь формы и методы поглощения наиболее лакомых кусков земель сельскохозяйственного назначения, которыми выступают целостные земельные массивы, находящиеся в государственной и коммунальной собственности», – объяснил политик.

«Принятие такого рода законопроектов будет означать завуалированную реанимацию временно приторможенного желания монобольшинства и его сателлитов ("Европейской солидарности" и "Голоса") обеспечить законодательное оформление продажи земель государственной и коммунальной собственности и тем самым выполнить домашнее задание, которое им дал Джордж Сорос и его эмиссары в Украине», – убежден Медведчук.

Парламентарий предупреждает, что вероятное принятие законопроекта № 3012 или № 3012-1 фактически даст «зеленый свет» процессам поглощения государственных и коммунальных земельных активов (наиболее ликвидных, наиболее лакомых кусков украинской земли, поскольку они представлены целостными земельными массивами). К таким землям, в первую очередь, относятся земли научно-исследовательских учреждений.

«Сельскохозяйственные земли научно-исследовательских учреждений – это достояние всего украинского народа, поскольку их уникальные характеристики являются следствием титанического труда многих поколений, результатом значительных овеществленных затрат государства в предыдущие десятилетия. Поэтому они должны принадлежать всему украинскому народу, а не только нынешнему поколению сотрудников этих учреждений, среди которых предполагают распределить паи доморощенные "либертарианцы", чтобы затем перераспределить в пользу компрадорского капитала», – озвучил позицию ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Политик назвал экономически неоправданной, антисоциальной и антинародной приватизацию сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности в условиях, когда национальная экономика фактически достигла стагнационного дна, что привело к дальнейшему обнищанию украинских крестьян, свертыванию масштабов производства в фермерских хозяйствах, убыточности значительного количества сельскохозяйственных предприятий.

«Они в подавляющем большинстве не имеют возможности брать в пользование или приобретать дополнительные площади сельскохозяйственных угодий. При таких условиях продажа сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности означает лишь одно: власть готовит такие земли для передачи представителям глобального капитала и форсирует эти процессы ускоренными темпами. Поскольку значительное свертывание деловой активности в национальной экономике в результате пандемии коронавируса и провальной экономической политики в 2014–2020 годах создало возможности, чтобы продать данные земельные активы по демпинговым ценам», – объяснил Медведчук.

Народный депутат заверил, что, как и перед началом инициированной «Слугой народа» кампании по запуску рынка земель сельскохозяйственного назначения, так и сейчас ОПЗЖ ни на йоту не отступит от своей позиции.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что стратегия углубления земельной реформы должна содержать следующую базовую норму: пока не будет в максимальной степени реализовано право каждого гражданина Украины на бесплатное получение земельного участка, запускать процесс приватизации земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности прямо (купля-продажа) или косвенно (распределение паев среди сотрудников государственных и коммунальных предприятий) нельзя, как с точки зрения соблюдения государственных интересов, так и с точки зрения цивилизационных ценностей», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Нардеп еще раз акцентировал внимание на том, что земля – это достояние всех граждан Украины.

«Земли сельскохозяйственного назначения – достояние всего украинского народа. И только украинский народ путем референдума (а идею его проведения, согласно разным социологическим исследованиям, поддерживают 75% населения) должен решать судьбу основного национального богатства. Наши потомки не простят нам того, что мы не сохранили для них нашу главную ценность – благодатную украинскую землю», – резюмировал Виктор Медведчук.