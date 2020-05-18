Офис президента Владимира Зеленского сделал вид, что тема биолабораторий не входит в его компетенцию. Так политический обозреватель Денис Селезнев в своей колонке на сайте «Корреспондент» прокомментировал ответ ОП на запрос главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука по поводу американских биолабораторий на территории Украины.

Селезнев напомнил, что посольство США ответило на запрос Виктора Медведчука раньше, чем Офис президента.

«Неслучайно после того, как оппозиционные депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин 14 апреля направили официальный запрос на имя президента, премьер-министра, главы СБУ и министра здравоохранения по поводу лабораторий на территории Украины, вместо украинских чиновников первая реакция последовала из посольства США», - напомнил журналист.

Селезнев изучил, как функционирует сеть из более 400 биолабораторий США по всему миру и пишет, «что Украина, еще начиная с 90-х годов, стала плацдармом на постсоветском пространстве для организации работы широкой сети биологических исследований, которая создана и финансируется Министерством обороны США».

Денис Селезнев уточняет, что работа биолабораторий финансируется Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA) – подразделением Минобороны США.

«Если программа касается мирных целей, то логично, чтобы ею занималось Министерство здравоохранения. Но DTRA – это департамент Министерства обороны США, поэтому работа лабораторий преследует военные цели», - заключил он.

Селезнев приходит к выводу, что биолаборатории нужны США в военных целях.

«Армию США подобная деятельность может интересовать в двух случаях: А) защитить своих военных от местных болезней на случай военных действий в регионе, Б) в случае подготовки США к ведению биологической войны», - разъяснил автор.

«Оба варианта, мягко говоря, не очень сочетаются с декларируемой безопасностью граждан в Украине и других странах, где ведутся исследования. Кстати, расположение биолабораторий в основном у границ России, Ирана и Китая, которые являются главными потенциальными противниками США в мире, тоже говорит в пользу того, что их работа имеет агрессивный характер», - аргументировал журналист.

В связи с этим, приходит к выводу Селезнев, вопрос о функционировании биолабораторий Пентагона, который поднял оппозиционный политик Виктор Медведчук, имеет международное значение.

«Поэтому вопрос, который подняли Виктор Медведчук с соратниками, на самом деле выходит далеко за рамки проблем самой Украины», - констатировал журналист.

«Более точно было бы сказать, что Медведчук поднял вопрос в глобальном масштабе - о той опасности, которую несет деятельность США, не только в Украине, но и в других регионах мира», - уточнил журналист.

Селезнев пояснил, что раскрутка этой темы в нынешних условиях крайне невыгодна для США, ведь вопросы могут возникнуть со стороны оппозиции и в других странах, причем и за пределами бывшего СССР.

«Поэтому и американские дипломаты, и украинские чиновники, и работающие на американские гранты СМИ и «эксперты» получили команду так активно отрицать очевидные вещи», - написал он.

Причем, отмечает Селезнев, порой доходит до смешного, когда в запале американские чиновники и дипломаты опровергают друг друга.

«Самый известный случай - когда заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент на международной конференции фактически обвинил в «распространении дезинформации» посольство США, которое в апреле официально признало факт работы биолабораторий Пентагона и опубликовало их список», - напомнил политический обозреватель Денис Селезнев.