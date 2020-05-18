Общественному активисту Сергею Стерненко не вручали подозрение, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Службы безопасности Украины для ознакомления с материалами уголовного производства. Об этом он сообщил журналистам после того, как вышел из здания ГСУ СБУ.

По словам Стерненко, его трижды вызывали повестками, чтобы ознакомить его с материалами производства. «На самом деле, я убежден, что планы у них были совсем другие, ведь для ознакомления с материалами дела никто никогда не вызывает повестками», - сказал он.

Кроме того, Стерненко прокомментировал официальное заявление СБУ о его допросе: «Меня удивляет, что СБУ не замечала давления Авакова, давления Венедиктовой, давления партии Медведчука, а когда мы сегодня пришли, чтобы сказать, что мы имеем право на самозащиту, они уже говорят о давлении и об убитом человеке, нарушая принцип презумпции невиновности».

Он выразил уверенность, что в первую очередь у следователей были планы сообщить ему о подозрении в убийстве мужчины, который напал на него в 2018 году, Ивана Кузнецова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, однако огласка и поддержка общественности не позволить это сделать, и «именно благодаря этому они решили сегодня не нарушать закон».

Также Стерненко заявил, что в ближайшие дни он и его адвокаты на пресс-конференции сообщат подробности дел, которых, по словам активиста, есть два: в одном он фигурирует как свидетель (дело об убийстве Кузнецова. – Ред.), а в другом как потерпевший (дело о покушении на Стерненко, которое расследуется СБУ как хулиганство. – Ред.).

Кроме того, сегодняшнее заявление СБУ прокомментировали адвокаты Стерненко. Они считают его предвзятым, поскольку в этом заявлении СБУ говорит о Кузнецове как убитом, но существует разница между убийством, которое является уголовным преступлением и правомерным лишением жизни человека, что не является преступлением.

Сам же Стерненко уверен, что дело против него должно быть закрыто на основании ч. 5 ст. 36 Уголовного кодекса, которая позволяет гражданам защищать свою жизнь и здоровье в случае нападения группы лиц или нападения с оружием, или нападения с проникновением в жилище. «Именно эта статья была моим оружием, когда я защищал свою жизнь и здоровье», - сказал Стерненко.

Напомним, ране Служба безопасности Украины заявила, что активиста Сергея Стерненко вызвали на 9:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении.