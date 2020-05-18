Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Так, рейтинг доверия среди политиков возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%. Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам Дмитрию Разумкову и Денису Шмыгалю. В общем Разумкову доверяют 25%, не доверяют - 33%, действующему Премьеру доверяют только 14%, а 39% - не доверяют. Ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие, при этом Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 57%, Святославу Вакарчуку - 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко - 22% и 72%, Петру Порошенко - 20% и 76%.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа - За життя» - 15,1%, «Европейская солидарность» - 14,0%, «Батькивщина» - 9,2%, «Сила и честь» - 4,7% и «Радикальную партию» - 4,0%. Примерно по 3% готовы поддержать партию Шария, Украинскую стратегию Гройсмана, Свободу и Голос.



Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Бойко, 13,3% - Порошенко, 8,6% - Тимошенко, 5,9% - Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились. Почти так же, как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего Президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.



В общем, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Зеленский, 13% считают, что лучшим был Кравчук, 12% - Порошенко, 9% - Янукович и только 6% - Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить. Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.



Относительно чаще как эпоху развития в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского. Как застой - годы правления Ющенко, упадок - период президентства Януковича и Порошенко. Оценки по этой шкале имеют свои четкие региональные различия. Так, жители востока и юга чаще давали отрицательные оценки, говоря о годах правления президентов Ющенко и Порошенко. Зато жители запада и центра чаще оценивали как упадок времена правления Януковича.