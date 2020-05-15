Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук призвал к отставке Министерства иностранных дел Украины из-за провокационного и манипулятивного заявления о предполагаемом следе России в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщает своим читателям германская электронная газета Russland.news, рассказывая о реакции украинских политиков на позицию МИД Украины относительно трагедии 2 мая.

«В воскресенье глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал к отставке МИД Украины из-за провокационного и манипулятивного заявления о предполагаемом следе России в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, что противоречит официально выраженной позиции президента Владимира Зеленского», – пишет издание.

Ранее «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от Офиса президента и МИД Украины дать ответы на ряд вопросов, связанных с освещением событий 2 мая в Одессе официальными лицами и ведомствами.

В частности, ОПЗЖ интересует, отражает ли заявление МИД Украины позицию главы государства и было ли оно согласовано с Офисом президента. Также в партии спрашивают, на каком основании и от чьего имени функционеры МИД Украины без решения судов озвучивают предвзятую, радикальную позицию и дают узкополитическую оценку одесской трагедии.

Помимо этого, «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует объяснить, почему эта оценка идет вразрез с официальным заявлением президента Зеленского, но точь-в-точь отражает идеологемы режима Порошенко – Парубия.

«В частности, откровенно русофобские тезисы, озвученные Украинским институтом национальной памяти имени Вятровича – Дробовича, выпустившего к 6-й годовщине «Одесской Хатыни» пронизанный ложью и спекуляциями фильм, который навязывает обществу мнение, что 2 мая – это день, когда одесситы остановили «русскую весну». И главное: кто в Украине в действительности осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства – глава государства, МИД Украины или Украинский институт национальной памяти?», – говорится в обращении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В свою очередь, Виктор Медведчук заявил, что за пять лет правления преступный режим Порошенко – Парубия, несмотря на требования родных и близких жертв одесской трагедии, несмотря на призывы политиков, представителей гражданского общества и международных организаций, так и не провел объективное расследование событий 2 мая.