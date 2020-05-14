Зеленский — это просто молодой Порошенко. Новая коалиция в Раде «слуги МВФ» + ПЕС + «Голос МВФ» — это просто еще раз показала. Так политтехнолог Михаил Шпир прокомментировал голосование фракций Зеленского и Порошенко за антибанковский закон.

По словам Шпира, это стало понятно еще раньше – «особенно 9 мая, когда в День Победы Зеленский со слугами «примирялись» прямо как Порошенко».

«Вот почему люди, которые год назад голосовали за «новое лицо», теперь плюются и ругаются, что их обманули, подсунув молодого Порошенко в зеленой обертке», - констатировал политтехнолог.

Вместе с тем, Шпир констатировал, что власть проиграла на День Победы информационную повестку. Как пояснил политтехнолог, украинцы привыкли, что №1 на 9 мая – это президент, а на этот День Победы все торжества организовала оппозиция.

«Но знаете, что радует? Что спала эта пелена. Что нет больше этого дурацкого ажиотажа. По факту, День Победы — это первый случай, когда власть проиграла информационную повестку. Потому что мы привыкли, что до 2014 года именно президент поздравлял ветеранов, возлагал цветы к Вечному Огню, был №1 на всех праздничных мероприятиях.

А на этот раз вместо Зеленского эту нишу на этот раз застолбила за собой оппозиция», - пояснил он.

Шпир поясняет, что у оппозиции была четкая концепция, они долго готовились и подключили тысячи людей к празднованию Дня Победы. В качестве примеров он привел подарки от Виктора Медведчука, которые получили все 13 000 ветеранов, автопробеги, возложение цветов к Вечному Огню, создание «Национального фронта в защиту исторической памяти» и т.д.

«Вот и получилось, что пока власть разгребала скандал со Шмыгалем, который сдуру ляпнул, что День Победы для него не праздник, пока Порошенко скорбел, а Тимошенко морозилась, оппозиция по факту заняла нишу президента на День Победы», - заключил политический эксперт.

Наконец, главный вывод, написал Шпир, заключается в том, что Медведчук дал четкую отсылку к нормальной жизни, когда День Победы праздновали как великий праздник.

«Наконец, главный месседж. Мы привыкли, что именно так — с уважением и заботой о ветеранах мы праздновали День Победы до 2014 года. И Медведчук с соратниками сделали четкую отсылку к той, нормальной жизни», - сделал вывод политтехнолог.

«Четкий месседж «Нормальный День Победы, как в нормальной жизни». Без войны, без нищеты, без активистов-голодранцев, без Порошенко с его анальными маками и протухшими конфетами «Рошен», без прославления коллаборационистов, без всей этой плесени, которая поднялась со дна и пытается лечить нас жизни», - резюмировал политтехнолог Михаил Шпир.