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К огромному сожалению, продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет никакого. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«То, что господин Зеленский подписал указ, расширив ряд должностных лиц и их полномочий, которые будут направлены на реализацию в отдельных рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы, это, безусловно, хорошо. Но без выполнения Минских соглашений, без выполнения парижского коммюнике, которое было подписано 9 декабря 2019 года в Париже с участием президента Зеленского, без того, чтобы пункты, которые там изложены, начали выполняться, никакого мирного урегулирования, ни при каких разговорах, ни при каких декларациях, которые звучат почти ежедневно, не будет», – подчеркнул политик.

Парламентарий отметил также, что на данный момент из-за ситуации с коронавирусом тема Донбасса отошла на задний план.

«Думаю, что это временно, потому что мир в стране, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс остается и будет и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы, и с учетом этой власти в ближайшие годы темой номер один. Никаких реальных шагов власть в направлении мирного урегулирования не сделала и, как видно из ее заявлений, делать не собирается», – резюмировал Виктор Медведчук.
ForUm

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